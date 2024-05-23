Korhan Berzeg’in kemikleri toprağa verilecek

Balıkesir’in Gönen ilçesinde kaybolduktan aylar sonra öldüğü kesinleşen Korhan Berzeg’in bulunan kafatası ve kemik parçaları toprağa verilecek. Gönen Cumhuriyet Savcılığı’na teslim edilip emanette tutulan kemikler, pazartesi günü yapılacak cenaze töreni için ilçeye gelecek olan ailesine teslim edilecek.

Korhan Berzeg’in kemikleri toprağa verilecek - 1

ABD’de Dünya Bankası’nda bir dönem Asya Direktörü olarak çalıştıktan sonra emekli olup İstanbul Büyükada’daki evinde yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, 2023 yılının mayıs ayında, İngiliz eşi Angela Berzeg ile birlikte, memleketi Balıkesir’in Gönen ilçesine bağlı kırsal Armutlu Mahallesi’ndeki evine tatile geldi.

17 Haziran günü, özel eğitim alan Doberman cinsi köpeği Tina ile yürüyüşe çıkan Korhan Berzeg’e o tarihten sonra bir daha ulaşılamadı.

Berzeg kayboluşunun 316’ncı gününde kafatası ve kemikleri bulundu. Yapılan DNA testleri sonucu, Berzeg’in ölümü kesinleşti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Korhan Berzeg’in kemikleri toprağa verilecek - 2

ÖLÜM NEDENİ BELİRLENEMEDİ

İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda, Berzeg'in ölüm nedenin tespit edilmesi için kemik parçaları üzerinde yapılan incelemede sonuç çıkmadı.

Üzerinde doku bulunmayan kemiklerden ölüm nedenin belirlenemediği bildirildi.
Korhan Berzeg’in kemikleri toprağa verilecek - 3

AİLESİNE TESLİM EDİLECEK

Korhan Berzeg’in İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda bulunan kemikleri, Gönen’den giden jandarma tarafından teslim alındı.

Kemikler, Gönen’e getirilip Cumhuriyet Savcılğı’na teslim edildi.

Adli emanette bekletilen kemikler, pazartesi günü yapılacak cenaze törenine katılmak üzere cumartesi ilçeye gelmesi beklenen Korhan Berzeg’in eşi ve kızlarına imza karşılığı teslim edilecek.
Korhan Berzeg’in kemikleri toprağa verilecek - 4

BABASININ YANINA DEFNEDİLECEK

Bu arada Korhan Berzeg'in kemikleri, Iğdır'da Eczası Yüzbaşı olarak görev yaparken birliğinde hayatını kaybettikten sonra burada toprağa verilip, kabrinin üzerinden yol geçince çıkartılan kemikleri Gönen'e getirilip Armutlu Mahallesi'ne defnedilen babası Muhsin Berzeg'in yanında, pazartesi günü öğlen kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

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