Korhan Berzeg’in kemikleri toprağa verilecek

ABD’de Dünya Bankası’nda bir dönem Asya Direktörü olarak çalıştıktan sonra emekli olup İstanbul Büyükada’daki evinde yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, 2023 yılının mayıs ayında, İngiliz eşi Angela Berzeg ile birlikte, memleketi Balıkesir’in Gönen ilçesine bağlı kırsal Armutlu Mahallesi’ndeki evine tatile geldi.

17 Haziran günü, özel eğitim alan Doberman cinsi köpeği Tina ile yürüyüşe çıkan Korhan Berzeg’e o tarihten sonra bir daha ulaşılamadı.

Berzeg kayboluşunun 316’ncı gününde kafatası ve kemikleri bulundu. Yapılan DNA testleri sonucu, Berzeg’in ölümü kesinleşti.