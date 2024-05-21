Korkunç cinayetin sanığı yazar Funda Demirci’ye ağırlaştırılmış müebbet istemi: Cinayetten önce kardeşine ses kaydı göndermiş

"BANA UÇAK BİLETİ AYARLAYIN"

Olay günü annesinin eve geldiğini anlatan Çapar’ın, gece bir ses duyması üzerine salona girdiğini, burada babasını kanlar içinde yerde gördüğünü, daha sonra güvenlik görevlilerinin gelerek babasının boğazına tampon yaptığını söylediği belirtildi.

İddianamede, tanık olarak ifadesine yer verilen sitedeki özel güvenlik görevlisi Tayfur Vurgen’in de olayın yaşandığı gece söz konusu evin önüne gittiğinde sanık Demirci’yi elinde büyük bir bıçakla binadan çıkarken gördüğü, eve girdiğinde ise maktulü boğazı kesik kanlar içinde bulduğu, maktulün ayak ucunda oğlunun ağlayarak oturduğunu gördüğü aktarıldı.

Tanık Vurgen'in ambulans geldiğinde olay yerini başka güvenlik görevlisi arkadaşına bıraktığı, sanığı ise “Bana uçak bileti ayarlayın.” ifadesiyle bir telefon görüşmesi yaparken gördüğü ifade edildi.