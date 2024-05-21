Korkunç cinayetin sanığı yazar Funda Demirci’ye ağırlaştırılmış müebbet istemi: Cinayetten önce kardeşine ses kaydı göndermiş
İstanbul’da eski eşi Mustafa Çapar’ı boğazını keserek öldüren yazar Funda Demirci’nin ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Demirci hakkında hazırlanan iddianamede, cinayetten önce kardeşi Murat Demirci’ye maktul eski eşinden nefret ettiğine ilişkin mail ve ses kaydı gönderdiği belirtildi. Demirci’nin bu ses kayıtlarıyla birlikte susma hakkını kullanmasının, cezai sorumluluğunu etkileyecek seviyede akıl hastalığı olduğunu göstermediği vurgulandı. Demirci’nin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.
İstanbul Beşiktaş’ta eski eşi Mustafa Çapar’ın boğazını keserek öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan yazar Funda Demirci’nin ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.