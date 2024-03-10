Korkunç cinayette yeni ayrıntılar: Aracı çamura saplanınca eşi ve oğlunun cesetlerini parçaladı
İstanbul’da yaşayan emekli polis memuru Cengiz Bedir’in boşanma aşamasındaki eşi Zeynep Bedir ve oğulları Tarık Bedir’i öldürüp Karıklareli’nde tarlaya gömdüğü vahşete ilişkin yeni ayrıntılara ulaşıldı. Cengiz Bedir’in emniyetteki ifadesinde, Zeynep Bedir’in evine boşanmaktan vazgeçirmek için gittiğini söylediği ve çıkan tartışmada eşi ile oğlunu kendisine saldırdıkları için vurduğunu söylediği öğrenildi. Cinayetin ardından cesetleri poşetlere koyduğu öğrenilen Bedir’in aracının lastiklerinin çamura saplandığı için cesetleri parçalayarak gömdüğü belirlendi.
Boşanma aşamasındaki eşi Zeynep Bedir ile oğlu Tarık Bedir’i İstanbul’da öldürdükten sonra Kırklareli’nde tarlaya gömen Cengiz Bedir’in emniyetteki ifadesine ulaşıldı.