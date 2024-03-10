Korkunç cinayette yeni ayrıntılar: Aracı çamura saplanınca eşi ve oğlunun cesetlerini parçaladı

İstanbul’da yaşayan emekli polis memuru Cengiz Bedir’in boşanma aşamasındaki eşi Zeynep Bedir ve oğulları Tarık Bedir’i öldürüp Karıklareli’nde tarlaya gömdüğü vahşete ilişkin yeni ayrıntılara ulaşıldı. Cengiz Bedir’in emniyetteki ifadesinde, Zeynep Bedir’in evine boşanmaktan vazgeçirmek için gittiğini söylediği ve çıkan tartışmada eşi ile oğlunu kendisine saldırdıkları için vurduğunu söylediği öğrenildi. Cinayetin ardından cesetleri poşetlere koyduğu öğrenilen Bedir’in aracının lastiklerinin çamura saplandığı için cesetleri parçalayarak gömdüğü belirlendi.

Korkunç cinayette yeni ayrıntılar: Aracı çamura saplanınca eşi ve oğlunun cesetlerini parçaladı - 1

Boşanma aşamasındaki eşi Zeynep Bedir ile oğlu Tarık Bedir’i İstanbul’da öldürdükten sonra Kırklareli’nde tarlaya gömen Cengiz Bedir’in emniyetteki ifadesine ulaşıldı.

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Korkunç cinayette yeni ayrıntılar: Aracı çamura saplanınca eşi ve oğlunun cesetlerini parçaladı - 2

Bağcılar’a bağlı Sancaktepe Mahallesi’nde geçen cuma günü yaşanan olayda, emekli polis memuru Cengiz Bedir, boşanma aşamasında olduğu ve kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldıran Zeynep Bedir ile oğlu Ömer Faruk Bedir’i tabancayla öldürdükten sonra, Kırklareli’ndeki tarlasına gömdü.

Cengiz Bedir İstanbul’a dönerken, Zeynep Bedir ile Ömer Faruk Bedir’den haber alamayan yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu.

Polis, kayıp anneyle oğlunun bulunması için başlattığı çalışmada, şüpheli Cengiz Bedir’i teknik ve fiziki takibe aldı. Kırklareli’ne bağlı Çeşmeköy’de evi ve tarlası bulunduğu öğrenilen Bedir’in, zaman zaman köye gidip geldiğini belirleyen polis ekipleri, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ile ortak çalışma başlattı.
Korkunç cinayette yeni ayrıntılar: Aracı çamura saplanınca eşi ve oğlunun cesetlerini parçaladı - 3

TARLAYA GÖMDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Ortaklaşa yapılan çalışmalarda, Bedir’in cuma akşam saatlerinde otomobiliyle köye geldiği ve hava karardıktan sonra tarlasına gidip geldiğini tespit etti.

Yağmur nedeniyle araçların girip çıkmakta zorlandığı tarlaya gitmesinden şüphelenilen Cengiz Bedir, İstanbul’a döndükten sonra polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Bedir, emniyette verdiği ilk ifadesinde eşi ve oğlunu silahla öldürdükten sonra tarlaya gömdüğünü itiraf etti.
Korkunç cinayette yeni ayrıntılar: Aracı çamura saplanınca eşi ve oğlunun cesetlerini parçaladı - 4

CESETLERİ TAŞIMAK İÇİN YARIM ALDI

Jandarma ve polis, kadavra köpeklerinin de yardımıyla Zeynep Bedir ile oğlu Ömer Faruk Bedir’in parçalanmış cansız bedenlerini gömülü olduğu tarladan çıkardı.

Sorguya alınan emekli polis memuru Cengiz Bedir, korkunç cinayetin ayrıntılarını itiraf etti.

Korkunç cinayette yeni ayrıntılar: Aracı çamura saplanınca eşi ve oğlunun cesetlerini parçaladı - 5

Bedir’in ifadesinde, boşanma aşamasında olduğu eşini ikna etmek için önce oğlunu telefonla aradığını, daha sonra birlikte yaşadıkları adrese gittiğini söyledi. Zanlı, eşi ve oğlunun kendisini içeri aldıktan sonra sabaha kadar konuştuklarını belirtti.

Korkunç cinayette yeni ayrıntılar: Aracı çamura saplanınca eşi ve oğlunun cesetlerini parçaladı - 6

Eşini, kendisinden boşanmaması için saatlerce ikna etmeye çalıştığını ifade eden Bedir, aralarında çıkan tartışma sırasında, anne ile oğlunun kendisine saldırdığını iddia etti.

Eşini ve oğlunu kendisine saldırdığı için öldürdüğünü söyleyen zanlı, cesetleri plastik poşetlere koyduktan sonra otomobiline götürmek için apartmanın girişinde iş yerleri bulunan yabancı uyruklu 2 kişiden yardım aldığını da belirtti.
Korkunç cinayette yeni ayrıntılar: Aracı çamura saplanınca eşi ve oğlunun cesetlerini parçaladı - 7

LASTİKLERİ ÇAMURA BATINCA CESETLERİ PARÇALADI

Otomobilin bagajına koyduğu cesetleri gömmek için Kırklareli’ne götüren Cengiz Bedir’in, aracının lastiklerinin yağmur nedeniyle çamurlu tarlaya saplandığını, bu nedenle eşi ve oğlunun cansız bedenlerini satırla parçaladığını itiraf ettiği öğrenildi.

Cengiz Bedir ile cesetleri otomobiline taşımasına yardım eden Muhammet Nurettin S. ile M. Subhi M. emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi.
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