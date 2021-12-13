Kostüm bulamayınca kendi üretti

5 BİNDEN FAZLA DOKÜMAN OLUŞTURDU

Çalışmaları boyunca 5 binden fazla doküman oluşturan Erbatan, “Bütün medeniyetlerin savaşlarda kullanmış oldukları ekipmanlarla ilgili 5 bin sayfanın üzerinde doküman oluşturdum. Tarihe merakı olan öğrencilerimi bir araya getirdim. Onları da bu işin içine koydum” diye konuştu.