Kostüm bulamayınca kendi üretti

Haberler - DHA 13.12.2021 - 13:48
Mersin'de spor antrenörü Bilal Erbatan (40), Kali-Escrima savunma sanatları spor dalında eğitimler vermeye başladı.
Erbatan, eğitim verirken kılıç, kama, bıçak ve kostüm gibi malzemelerin temininde zorlandı.
Bunun üzerine ilk başta kılıç, kama ve bıçak daha sonra da kostüm tasarlamaya başladı.
Çalışmaları ilgi gören Erbatan, 16 metrekarelik atölyesinde tarihin farklı dönemlerinde kullanılan kostümleri yapıyor.
El emeğiyle birbirinden farklı kıyafet, miğfer, savaş aleti yapan Erbatan, "Savaş sanatlarıyla ilgili eğitim verirken kılıç, kama, bıçak gibi bazı materyallere ihtiyacımız oldu. Ekipmanların temininde zorlandık, bulamayınca kendi çabamla yapmaya başladım" dedi.
Bazı kostümlerin yapımının haftalar sürdüğünü kaydeden Erbatan, "İlk bakışta kıyafet gibi duruyor ama o dönemin zırhlarını, savaş kıyafetlerini barındırıyor” dedi.
Çalışmaları boyunca 5 binden fazla doküman oluşturan Erbatan, “Bütün medeniyetlerin savaşlarda kullanmış oldukları ekipmanlarla ilgili 5 bin sayfanın üzerinde doküman oluşturdum. Tarihe merakı olan öğrencilerimi bir araya getirdim. Onları da bu işin içine koydum” diye konuştu.
En büyük hedefi tasarladığı kostüm ve materyallerle belgesel yapmak olduğunu belirten Erbatan, sergi açarak tarihin farklı dönemlerinde kullanılan onlarca kostüm, alet ve zırhları vatandaşlarla buluşturmayı istiyor.