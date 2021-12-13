Kostüm bulamayınca kendi üretti

Mersin'de yaşayan bir spor antrenörü, savunma sanatlarında eğitim verirken kostüm bulamaması nedeniyle savaş kostümleri üretmeye başladı. Antrenörün şimdiki hedefi ürettiği malzemelerle belgesel yapmak.

Haberler - DHA 13.12.2021 - 13:48

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'de spor antrenörü Bilal Erbatan (40), Kali-Escrima savunma sanatları spor dalında eğitimler vermeye başladı.

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Erbatan, eğitim verirken kılıç, kama, bıçak ve kostüm gibi malzemelerin temininde zorlandı.

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Bunun  üzerine ilk başta kılıç, kama ve bıçak daha sonra da kostüm tasarlamaya başladı.

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Çalışmaları ilgi gören Erbatan, 16 metrekarelik atölyesinde tarihin farklı dönemlerinde kullanılan kostümleri yapıyor.

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ONLARCA KOSTÜM, ZIRH, ALET TASARLADI

El emeğiyle birbirinden farklı kıyafet, miğfer, savaş aleti yapan Erbatan, " sanatlarıyla ilgili eğitim verirken kılıç, kama, bıçak gibi bazı materyallere ihtiyacımız oldu. Ekipmanların temininde zorlandık, bulamayınca kendi çabamla yapmaya başladım" dedi.

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Bazı kostümlerin yapımının haftalar sürdüğünü kaydeden Erbatan, "İlk bakışta kıyafet gibi duruyor ama o dönemin zırhlarını, savaş kıyafetlerini barındırıyor” dedi.

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5 BİNDEN FAZLA DOKÜMAN OLUŞTURDU

Çalışmaları boyunca 5 binden fazla doküman oluşturan Erbatan, “Bütün medeniyetlerin savaşlarda kullanmış oldukları ekipmanlarla ilgili 5 bin sayfanın üzerinde doküman oluşturdum. Tarihe merakı olan öğrencilerimi bir araya getirdim. Onları da bu işin içine koydum” diye konuştu.

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En büyük hedefi tasarladığı kostüm ve materyallerle belgesel yapmak olduğunu belirten Erbatan, sergi açarak tarihin farklı dönemlerinde kullanılan onlarca kostüm, alet ve zırhları vatandaşlarla buluşturmayı istiyor.

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