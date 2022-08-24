Köye mini havaalanı kurdu: Hava aracıyla uçuş izni bekliyor

Yelken kanatla hala uçtuğunu söyleyen Celil Çiçek, “Bu motorlu olduğundan dolayı her yerden kalkış-iniş yapabildiğimiz için bu havalimanını yapma gereği duydum. Lisansımı da Eskişehir'de Türk Hava Kurumu’nda yaptım. Microlight dediğimiz araç en kısa mesafelere konan, en kısa mesafelerden kalkabilen bir kabiliyete sahip ve orta bir kanat var” dedi.