KPSS 2023 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimine göre KPSS lisans sonuç tarihi
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuç tarihi sınavların hemen ardından gündeme geldi. Genel Kültür, Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri, ÖABT oturumlarına katılım sağlayan adaylar, sonuç tarihini bekliyor. Peki, KPSS 2023 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM takvimine göre KPSS lisans sonuç tarihi...
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2023 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi, "osym.gov.tr" internet sitesinden açıklanmıştı. Takvimle birlikte KPSS sonuç tarihi de paylaşıldı. KPSS lisans sonuçları ağustos ayı içerisinde duyurulacak.