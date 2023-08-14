KPSS 2023 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimine göre KPSS lisans sonuç tarihi

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuç tarihi sınavların hemen ardından gündeme geldi. Genel Kültür, Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri, ÖABT oturumlarına katılım sağlayan adaylar, sonuç tarihini bekliyor. Peki, KPSS 2023 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM takvimine göre KPSS lisans sonuç tarihi...

KPSS 2023 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimine göre KPSS lisans sonuç tarihi - 1

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2023 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi, "osym.gov.tr" internet sitesinden açıklanmıştı. Takvimle birlikte KPSS sonuç tarihi de paylaşıldı. KPSS lisans sonuçları ağustos ayı içerisinde duyurulacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

KPSS 2023 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimine göre KPSS lisans sonuç tarihi - 2

KPSS OTURUMLARININ GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ TARİHLER

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 23 Temmuz Pazar günü gerçekleştirildi.

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Eğitim Bilimleri oturumu ise 23 Temmuz Pazar günü yapıldı.

KPSS Alan Bilgisi sınavları ise 29-30 Temmuz tarihlerinde tamamlandı.

Son olarak KPSS ÖABT oturumu 6 Ağustos Pazar günü gerçekleşti.

KPSS 2023 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimine göre KPSS lisans sonuç tarihi - 3

KPSS SONUÇ TARİHİ

ÖSYM tarafından duyurulan takvime göre Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sınav sonuçları, 25 Ağustos Cuma günü açıklanacak.

KPSS 2023 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimine göre KPSS lisans sonuç tarihi - 4

KPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

DAHA FAZLA GÖSTER