KPSS 2024/4 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımında son durum

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımında son durum, yeni hafta öncesi gündeme geldi. Tarım ve Orman Bakanlığında istihdam edilecek 5 bin 500 personel için branş dağılımı duyurulmuş ve ardından süreç başlamıştı. KPSS 2024/4 tercih kılavuzuna göre tercihlerini tamamlayan adaylar, sonuç açıklamasına odaklandı. İşte, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçşarında son bilgiler...