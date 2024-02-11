KPSS 2024/4 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımında son durum

Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme yapmak için adaylar, 31 Ocak-7 Şubat 2024 tarihleri arasında tercih işlemlerini tamamladı. ÖSYM aracılığı ile yapılan başvuruların ardından şimdi ise sonuçlar ve atama takvimi merak ediliyor. KPSS 2024/4 tercih kılavuzu kapsamında yapılan tercihler için değerlendirme süreci sürüyor. Peki, KPSS 2024/4 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2024/4 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımında son durum - 1

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımında son durum, yeni hafta öncesi gündeme geldi. Tarım ve Orman Bakanlığında istihdam edilecek 5 bin 500 personel için branş dağılımı duyurulmuş ve ardından süreç başlamıştı. KPSS 2024/4 tercih kılavuzuna göre tercihlerini tamamlayan adaylar, sonuç açıklamasına odaklandı. İşte, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçşarında son bilgiler...

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KPSS 2024/4 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımında son durum - 2

KPSS 2024/4 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyuru sonrasında, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı tercih işlemleri tamamlandı.

7 Şubat tarihinde tamamlanan KPSS 2024/4 tercih sonuçlarının şubat ayının son günlerinde açıklanması bekleniyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

KPSS 2024/4 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımında son durum - 3

ALIMLAR HANGİ BRANŞLARDA OLACAK?

Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere alınacak personele ilişkin branşlar ve sayıları şu şekilde sıralandı;

KPSS 2024/4 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımında son durum - 4

Destek personeli 1443, büro personeli 1088, ziraat mühendisi 982, veteriner hekim 652, şoför 487, gıda mühendisi 193, orman muhafaza memuru 162, koruma ve güvenlik görevlisi 155, su ürünleri mühendisi 107, orman mühendisi 81, laborant 56, biolog 33, balıkçılık teknolojisi mühendisi 18, harita mühendisi 15, kimya mühendisi 14, inşaat mühendisi 6, bilgisayar mühendisi 6 ve gemi adamı 2.

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