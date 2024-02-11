KPSS 2024/4 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımında son durum
Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme yapmak için adaylar, 31 Ocak-7 Şubat 2024 tarihleri arasında tercih işlemlerini tamamladı. ÖSYM aracılığı ile yapılan başvuruların ardından şimdi ise sonuçlar ve atama takvimi merak ediliyor. KPSS 2024/4 tercih kılavuzu kapsamında yapılan tercihler için değerlendirme süreci sürüyor. Peki, KPSS 2024/4 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımında son durum, yeni hafta öncesi gündeme geldi. Tarım ve Orman Bakanlığında istihdam edilecek 5 bin 500 personel için branş dağılımı duyurulmuş ve ardından süreç başlamıştı. KPSS 2024/4 tercih kılavuzuna göre tercihlerini tamamlayan adaylar, sonuç açıklamasına odaklandı. İşte, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçşarında son bilgiler...