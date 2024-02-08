KPSS 2024/4 tercih sonuçları: Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı tercih işlemlerinin sona ermesinin ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Tarım ve Orman Bakanlığı 2024 yılında istihdam edeceği 7 bin 158 personel alımı için branş dağılımı duyurmuştu. KPSS 2024/4 tercih kılavuzuna göre tercihlerini tamamlayan adaylar, ÖSYM'den gelecek duyuruyu bekliyor. Peki, KPSS 2024/4 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS 2024/4 tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı tercihlerini tamamlayan adayların gündeminde yer almaya başladı. ÖSYM'nin sonuç sayfası üzerinden duyurulacak olan sonuçlar için net tarih bilgisi merak ediliyor. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?