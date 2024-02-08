KPSS 2024/4 tercih sonuçları: Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı tercih işlemlerinin sona ermesinin ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Tarım ve Orman Bakanlığı 2024 yılında istihdam edeceği 7 bin 158 personel alımı için branş dağılımı duyurmuştu. KPSS 2024/4 tercih kılavuzuna göre tercihlerini tamamlayan adaylar, ÖSYM'den gelecek duyuruyu bekliyor. Peki, KPSS 2024/4 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2024/4 tercih sonuçları: Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

KPSS 2024/4 tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı tercihlerini tamamlayan adayların gündeminde yer almaya başladı. ÖSYM'nin sonuç sayfası üzerinden duyurulacak olan sonuçlar için net tarih bilgisi merak ediliyor. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

TÜRKİYE HABERLERİ

KPSS 2024/4 tercih sonuçları: Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

KPSS TERCİH SÜRECİ SONA ERDİ

Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme yapmak için adaylar 31 Ocak-7 Şubat 2024 tarihleri arasında tercih işlemlerini tamamladı.

KPSS 2024/4 tercih sonuçları: Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

KPSS 2024/4 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyuru sonrasında, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı tercih işlemleri tamamlandı. Tercihlerini yapan adaylar ise gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi.

7 Şubat tarihinde tamamlanan KPSS 2024/4 tercih sonuçlarının şubat ayının son günlerinde açıklanması bekleniyor.

KPSS 2024/4 tercih sonuçları: Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? - 4

KADRO DAĞILIMI

Tarım ve Orman Bakanlığının 2024 yılında istihdam edeceği 7 bin 158 kadronun ayrıntıları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Yapılan duyuruya göre, aralarında ziraat, gıda, su ürünleri, orman mühendislerinin de bulunduğu 5 bin 500 sözleşmeli personel, bin 500 tarım işçisi ve 158 tarım orman uzman yardımcısı alınacak.

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