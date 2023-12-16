Kripto para düzenlemesi ne zaman çıkacak?

KRİPTO PARA DÜZENLEMESİ HAKKINDA

NTV'ye konuşan Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Murat Topuz, "Özellikle kripto paralara ilişkin olarak SPK kanununda yapılacak bir değişiklik ile artık çok daha kapsamlı bir düzenleme ile karşı karşıya kaldığmıızı söyleyebiliriz." dedi.



Yasada öncelikle kripto varlıklar için tanım yapılacak. Kripto varlıkların kara para aklama amacıyla kullanılmasının önüne geçilecek.





