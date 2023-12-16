Kripto para düzenlemesi ne zaman çıkacak?
Kripto paralara düzenleme için çalışmalar devam ediyor. Düzenlemenin 2024'ün ilk aylarında Meclis'e getirilmesi hedefleniyor. Belli bir kazancın üzerine vergi alınabileceği belirtiliyor. İşte, kripto para düzenlemesinde son durum...
Kripto para kazançlarına vergi gelebilir. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek daha önce yaptığı açıklamada, kripto para düzenlemesiyle tüm kriterlerin yerine getirilmiş olacağını söylemişti. Düzenlemenin yeni yılın ilk birkaç ayında Meclis'e gelmesi bekleniyor.