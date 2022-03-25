    • 2040 Türkiye Su Durumu Türkiye'nin Su Durumu
    • Marmara Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Ege Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Akdeniz Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • İç Anadolu Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Karadeniz Su Stresi Su Stresi
    • Güneydoğu Anadolu Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Doğu Anadolu Su Stresi Su Stresi

Küçükçekmece’de çocukları taciz eden şüpheli tutuklandı

İstanbul Küçükçekmece'de çocuklara taciz girişiminde bulunduğu iddiasıyla mahallelinin dövdüğü şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haberler - DHA 25.03.2022 - 09:43 | Son Güncelleme : 25.03.2022 - 19:02

Küçükçekmece’de çocukları taciz eden şüpheli tutuklandı - 1

'un Küçükçekmece'de çocuklara taciz girişiminde bulunan şüpheli tutuklandı.

Küçükçekmece’de çocukları taciz eden şüpheli tutuklandı - 2

Olay, dün akşam saatlerinde Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu bir kişi sokaktaki çocuklara taciz girişiminde bulundu.

Küçükçekmece’de çocukları taciz eden şüpheli tutuklandı - 3

Durumu fark eden mahalle sakinleri şüpheliyi linç etmek istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.

Küçükçekmece’de çocukları taciz eden şüpheli tutuklandı - 4

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER