Kumru evlerine yuva yaptı: Günlerdir mutfağa girmiyorlar, yemekleri sipariş ediyorlar

İstanbul Sancaktepe'de bir daireye giren kumru, mutfaktaki ocak üzerine çalılardan yuva yaparak yumurtladı. Daha önce anne karnında ikiz çocuk kaybeden ve 6 yıldır çocuk hasreti çeken Kartal çifti, ocaklarına gelen kuşun yuvasını bozmamak için 4 gündür dışarıdan yemek söylüyor.

Kumru evlerine yuva yaptı: Günlerdir mutfağa girmiyorlar, yemekleri sipariş ediyorlar - 1

İstanbul'un Sancaktepe ilçesi Akpınar Mahallesi'nde bir apartmanın 2. katında yaşayan Muhammet ve Hakime Kartal çiftinin evine mutfak penceresinden kumru girdi.

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Kumru evlerine yuva yaptı: Günlerdir mutfağa girmiyorlar, yemekleri sipariş ediyorlar - 2

Yumurtlamak için yer arayışına giren kumru, dışarıdan getirdiği çalı çırpı ile mutfakta ocak üzerine yuva yaptı.

Kumru evlerine yuva yaptı: Günlerdir mutfağa girmiyorlar, yemekleri sipariş ediyorlar - 3

Burada kumrunun yumurtladığını gören aile şaşkınlık yaşadı. Daha önce anne karnında ikiz çocuk kaybeden ve 6 yıldır çocukları olmayan çift, kumrunun yuvasını bozmak istemedi.

Kumru evlerine yuva yaptı: Günlerdir mutfağa girmiyorlar, yemekleri sipariş ediyorlar - 4

4 gündür dışarıdan yemek siparişi vererek ocağı kullanmayan aile, kumrunun yumurtlayıp gitmesini bekliyor.

Kumru evlerine yuva yaptı: Günlerdir mutfağa girmiyorlar, yemekleri sipariş ediyorlar - 5

"YAVRULARINI DOĞURSUN, GEREKİRSE 2 AY DIŞARIDAN YEMEK YERİZ"

"3 gündür yemekleri dışarıdan sipariş ediyoruz. Kuş da 3 gündür ocak üzerinde yatıyor." diyen ev sahibi Muhammet Kartal  şöyle devam etti:

"İnşallah kendi yavrusunu doğurur, alır gider. Biz eşimle 5-6 yıldır evliyiz. İkiz çocuklarımız vardı 3 aylıkken anne karnında vefat etti. Çocuk sahibi olamıyoruz, Biz de Allah'ın bize bir hikmeti diye düşündük, ona yorduk olursa güzel olur.

Kumru evlerine yuva yaptı: Günlerdir mutfağa girmiyorlar, yemekleri sipariş ediyorlar - 6

Durumdan şikayetçi değiliz. O doğursun yavrularını alsın gitsin gerekirse bir 2 ay dışarıdan yemek yeriz."

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