Kumru evlerine yuva yaptı: Günlerdir mutfağa girmiyorlar, yemekleri sipariş ediyorlar
İstanbul Sancaktepe'de bir daireye giren kumru, mutfaktaki ocak üzerine çalılardan yuva yaparak yumurtladı. Daha önce anne karnında ikiz çocuk kaybeden ve 6 yıldır çocuk hasreti çeken Kartal çifti, ocaklarına gelen kuşun yuvasını bozmamak için 4 gündür dışarıdan yemek söylüyor.
İstanbul'un Sancaktepe ilçesi Akpınar Mahallesi'nde bir apartmanın 2. katında yaşayan Muhammet ve Hakime Kartal çiftinin evine mutfak penceresinden kumru girdi.