Kumru evlerine yuva yaptı: Günlerdir mutfağa girmiyorlar, yemekleri sipariş ediyorlar

"YAVRULARINI DOĞURSUN, GEREKİRSE 2 AY DIŞARIDAN YEMEK YERİZ"

"3 gündür yemekleri dışarıdan sipariş ediyoruz. Kuş da 3 gündür ocak üzerinde yatıyor." diyen ev sahibi Muhammet Kartal şöyle devam etti:

"İnşallah kendi yavrusunu doğurur, alır gider. Biz eşimle 5-6 yıldır evliyiz. İkiz çocuklarımız vardı 3 aylıkken anne karnında vefat etti. Çocuk sahibi olamıyoruz, Biz de Allah'ın bize bir hikmeti diye düşündük, ona yorduk olursa güzel olur.