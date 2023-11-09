Kuraklığın vurduğu İstanbul’un ne kadar suyu kaldı? DSİ Genel Müdür Yardımcısı: Sıkıntı olmayacağını düşünüyoruz

“İstanbul barajlarında geçen sene yüzde 40'ın üzerinde doluluk varken bu sene yüzde 17 civarında doluluk var. Barajlardaki doluluk oranı olarak baktığımızda en fazla 2 ay idare edebilir gibi görünüyor ama en son aldığımız bilgiye göre önümüzdeki dönemde yağışlı günlerimiz geliyor inşallah.” diyen Selek, barajların bu yağışlarla birlikte toparlayacağını söyledi.