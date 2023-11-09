Kuraklığın vurduğu İstanbul’un ne kadar suyu kaldı? DSİ Genel Müdür Yardımcısı: Sıkıntı olmayacağını düşünüyoruz
İstanbul barajlarındaki doluluk oranı, son yılların en düşük seviyelerinde seyrediyor. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdür Yardımcısı Bülent Selek, İstanbul barajlarındaki son duruma ilişkin TBMM’de açıklamalarda bulundu. Mega kentin 2 ay idare edecek suyu kaldığını açıklayan Selek, “En son aldığımız bilgiye göre önümüzdeki dönemde yağışlı günlerimiz geliyor.” ifadelerini kullandı.
Kurak geçen yaz ayları ve beklenen yağışların bir türlü gelmemesiyle İstanbul barajlarındaki doluluk oranı son yılların en düşük seviyelerine geriledi.