Kurban Bayramı ne zaman başlıyor, bayram tatili 9 gün mü? (2024 Diyanet Kurban Bayramı tatil takvimi)

Kurban Bayramı tatili için geri sayım başladı. Tüm İslam camiası için büyük önem arz eden Kurban Bayramı tatilinin bu yıl 9 gün olup olmayacağı belli oldu. Kabine toplantısı sonrasında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip, bayram tatili takvimini açıkladı. Peki, 2024 Kurban Bayramı ne zaman başlıyor, bayram tatili 9 gün mü?

Kurban Bayramı ne zaman başlıyor, bayram tatili 9 gün mü? (2024 Diyanet Kurban Bayramı tatil takvimi) - 1

2024 Kurban Bayramı tatilinin ne zaman başlayacağı ve bayram tatilinin kaç gün olacağı, havaların iyice ısınmasıyla birlikte gündeme geldi. Kabine toplantısı sonrasında millete seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram tatiline ilişkin açıklamada bulundu. Peki, Kurban Bayramı ne zaman başlıyor, bayram tatili 9 gün mü?

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Kurban Bayramı ne zaman başlıyor, bayram tatili 9 gün mü? (2024 Diyanet Kurban Bayramı tatil takvimi) - 2

2024 KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 yılı dini takvimi sonrasından Kurban Bayramı tarihleri belli oldu.

Buna göre; 2024 yılında Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar günü başlayacak. 4 gün sürecek olan bayram 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde idrak edilecek.

15 Haziran Cumartesi günü ise Kurban Bayramı arefesi eda edilecek.

Kurban Bayramı ne zaman başlıyor, bayram tatili 9 gün mü? (2024 Diyanet Kurban Bayramı tatil takvimi) - 3

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısının ardından millete seslendi.

Erdoğan, bayram tatiline ilişkin, "Kamu çalışanlarımız için 16 Haziran Pazar günü başlayacak Kurban Bayramı sonrasındaki 2 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık. Perşembe ve cuma günlerini de bayram tatiline ekleyerek 9 günlük bir tatil imkanı sağlamış oluyoruz." dedi.

Buna göre; Kamu çalışanları, 15 Haziran Cumartesi ile 23 Haziran Pazar günleri arasında 9 gün izinli olacak.

Kurban Bayramı ne zaman başlıyor, bayram tatili 9 gün mü? (2024 Diyanet Kurban Bayramı tatil takvimi) - 4

2024 KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ

Arefe: 15 Haziran 2024 Cumartesi

Kurban Bayramı (1. Gün): 16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı (2. Gün): 17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramı (3. Gün): 18 Haziran 2024 Salı

Kurban Bayramı (4. Gün): 19 Haziran 2024 Çarşamba

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