Kurban Bayramı ne zaman başlıyor, bayram tatili 9 gün mü? (2024 Diyanet Kurban Bayramı tatil takvimi)
Kurban Bayramı tatili için geri sayım başladı. Tüm İslam camiası için büyük önem arz eden Kurban Bayramı tatilinin bu yıl 9 gün olup olmayacağı belli oldu. Kabine toplantısı sonrasında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip, bayram tatili takvimini açıkladı. Peki, 2024 Kurban Bayramı ne zaman başlıyor, bayram tatili 9 gün mü?
2024 Kurban Bayramı tatilinin ne zaman başlayacağı ve bayram tatilinin kaç gün olacağı, havaların iyice ısınmasıyla birlikte gündeme geldi. Kabine toplantısı sonrasında millete seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram tatiline ilişkin açıklamada bulundu. Peki, Kurban Bayramı ne zaman başlıyor, bayram tatili 9 gün mü?