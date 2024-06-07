Kurban Bayramı ne zaman başlıyor, bayram tatili 9 gün mü? (2024 Diyanet Kurban Bayramı tatil takvimi)

2024 KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 yılı dini takvimi sonrasından Kurban Bayramı tarihleri belli oldu.



Buna göre; 2024 yılında Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar günü başlayacak. 4 gün sürecek olan bayram 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde idrak edilecek.



15 Haziran Cumartesi günü ise Kurban Bayramı arefesi eda edilecek.