Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek? İşte 2024 Kurban Bayramı tarihi
Ramazan Bayramı ardından gözler Kurban Bayramı tarihlerine çevrildi. Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı haziran ayı içerisinde idrak edilecek. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek? İşte 2024 Kurban Bayramı tarihi
2024 Kurban Bayramı takvimi şimdiden tatil planı yapmak isteyen vatandaşların merak ettiği ve araştırdığı konular arasında yer alıyor. Dört gün sürecek olan Kurban Bayramı bu yıl haziran ayına denk geliyor.