Kurban Bayramı takvimi 2024: Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili 9 gün mü olacak?

Kurban Bayramı'nın bu yıl ne zaman idrak edileceği birçok kişi tarafından sorgulanmaya başladı. Kurban keserek ibadetlerini yerine getirecek ve bir yandan da aileleriyle tatil planı yapacak olan vatandaşlar, 2024 Kurban Bayramı takvimini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 yılı dini günler takvimi belli oldu. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili 9 gün mü olacak?