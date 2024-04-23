Kurban Bayramı takvimi 2024: Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili 9 gün mü olacak?
2024 Kurban Bayramı tarihi, hem dini vazifelerini yerine getirmek isteyen hem de tatil planı yapacak olan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bu yıl haziran ayına denk gelecek olan Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağıyla ilgili vatandaşların meraklı bekleyişi sürerken, gözler hükümetten yapılacak olan açıklamaya çevrildi. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili 9 gün mü olacak?
Kurban Bayramı'nın bu yıl ne zaman idrak edileceği birçok kişi tarafından sorgulanmaya başladı. Kurban keserek ibadetlerini yerine getirecek ve bir yandan da aileleriyle tatil planı yapacak olan vatandaşlar, 2024 Kurban Bayramı takvimini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 yılı dini günler takvimi belli oldu. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili 9 gün mü olacak?