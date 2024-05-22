Kurban Bayramı tatil takvimi 2024: Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, tatil kaç gün sürecek?

Kurban Bayramı tatilinin ne zaman başlayacağı, tatil planı yapmak ve dini vazifelerini yerine getirmek isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. 2024 yılı Kurban Bayramı takviminin, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanmasıyla birlikte tatil tarihleri belli oldu. Kurban Bayramı'nın 1. günü itibarıyla kurban keserek dini görevlerini yerine getirecek olan vatandaşlar, bayramın kalan günlerinde ise tatilin keyfini sürecek. Peki, 2024 Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, tatil kaç gün sürecek?

Kurban Bayramı tatil takvimi 2024: Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, tatil kaç gün sürecek? - 1

2024 Kurban Bayramı tatili için tarih araştırmaları başladı. Bu yıl haziran ayına denk gelecek olan Kurban Bayramı vesilesiyle birçok vatandaş tatil yapma imkanı bulacak. Bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağıyla ilgili ise araştırmalar sürüyor. Hükümet tarafından 20-21 Haziran tarihleri tatil edilirse, kamuda çalışan birçok kişi 9 gün tatil yapma hakkına sahip olacak. Peki, 2024 Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, tatil kaç gün sürecek?

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Kurban Bayramı tatil takvimi 2024: Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, tatil kaç gün sürecek? - 2

2024 KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından sene başı yayımlanan 2024 yılı dini takvimi sonrasından Kurban Bayramı tarihleri belli oldu.

Buna göre; 2024 yılında Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar günü başlayacak. 4 gün sürecek olan bayram 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde idrak edilecek.

15 Haziran Cumartesi günü ise Kurban Bayramı arefesi eda edilecek.

Kurban Bayramı tatil takvimi 2024: Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, tatil kaç gün sürecek? - 3

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN MÜ OLACAK?

Kurban Bayramı dolayısıyla 16 Haziran Pazar, 17 Haziran Pazartesi, 18 Haziran Salı ve 19 Haziran Çarşamba resmi tatil olacak.

Sonrasında denk gelen 20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma gününün de hükümet tarafından tatil edilmesi durumunda bayram tatili hafta sonlarıyla birlikte 9 gün olacak.

Kurban Bayramı tatil takvimi 2024: Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, tatil kaç gün sürecek? - 4

2024 KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ

Arefe: 15 Haziran 2024 Cumartesi

Kurban Bayramı (1. Gün): 16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı (2. Gün): 17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramı (3. Gün): 18 Haziran 2024 Salı

Kurban Bayramı (4. Gün): 19 Haziran 2024 Çarşamba

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