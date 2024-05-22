Kurban Bayramı tatil takvimi 2024: Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, tatil kaç gün sürecek?
Kurban Bayramı tatilinin ne zaman başlayacağı, tatil planı yapmak ve dini vazifelerini yerine getirmek isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. 2024 yılı Kurban Bayramı takviminin, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanmasıyla birlikte tatil tarihleri belli oldu. Kurban Bayramı'nın 1. günü itibarıyla kurban keserek dini görevlerini yerine getirecek olan vatandaşlar, bayramın kalan günlerinde ise tatilin keyfini sürecek. Peki, 2024 Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, tatil kaç gün sürecek?
2024 Kurban Bayramı tatili için tarih araştırmaları başladı. Bu yıl haziran ayına denk gelecek olan Kurban Bayramı vesilesiyle birçok vatandaş tatil yapma imkanı bulacak. Bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağıyla ilgili ise araştırmalar sürüyor. Hükümet tarafından 20-21 Haziran tarihleri tatil edilirse, kamuda çalışan birçok kişi 9 gün tatil yapma hakkına sahip olacak. Peki, 2024 Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, tatil kaç gün sürecek?