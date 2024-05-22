Kurban Bayramı tatil takvimi 2024: Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, tatil kaç gün sürecek?

2024 Kurban Bayramı tatili için tarih araştırmaları başladı. Bu yıl haziran ayına denk gelecek olan Kurban Bayramı vesilesiyle birçok vatandaş tatil yapma imkanı bulacak. Bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağıyla ilgili ise araştırmalar sürüyor. Hükümet tarafından 20-21 Haziran tarihleri tatil edilirse, kamuda çalışan birçok kişi 9 gün tatil yapma hakkına sahip olacak. Peki, 2024 Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, tatil kaç gün sürecek?