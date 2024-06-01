Kurban Bayramı tatili 2024: Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili 9 gün mü? (Diyanet Kurban Bayramı takvimi)

Kurban Bayramı tatilinin başlayacağı tarih, hem kurban ibadetini yerine getirecek olan hem de tatil planı yapan yüz binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. Arefe günü ve Kurban Bayramı tarihini merak eden vatandaşlar, dini vazifelerini yerine getirmek için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 Kurban Bayramı takvimini araştırıyor. Peki, 2024 Kurban Bayramı tatili ne zaman? Bayram tatili 9 gün mü olacak?

Kurban Bayramı tatili 2024: Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili 9 gün mü? (Diyanet Kurban Bayramı takvimi) - 1

2024 Kurban Bayramı tatilinin ne zaman başlayacağı, tatil hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kurban Bayramı'nın bu yıl yaz aylarına gelmesi nedeniyle milyonlarca çalışan, hafta sonu izinleriyle bayram iznini birleştirerek tatile çıkacak. Kamuda çalışan vatandaşlar ise bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağını merak ediyor. Peki, 2024 Kurban Bayramı tatili ne zaman? Bayram tatili 9 gün mü olacak?

TÜRKİYE HABERLERİ

Kurban Bayramı tatili 2024: Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili 9 gün mü? (Diyanet Kurban Bayramı takvimi) - 2

2024 KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 yılı dini takvimi sonrasından Kurban Bayramı tarihleri belli oldu.

Buna göre; 2024 yılında Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar günü başlayacak. 4 gün sürecek olan bayram 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde idrak edilecek.

15 Haziran Cumartesi günü ise Kurban Bayramı arefesi eda edilecek.

Kurban Bayramı tatili 2024: Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili 9 gün mü? (Diyanet Kurban Bayramı takvimi) - 3

AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2024 yılı başında yayımladığı dini takvimle birlikte Kurban Bayramı arefe günü tarihi belli olmuştu.

Buna göre; Kurban Bayramı arefe günü, 15 Haziran 2024 Cumartesi tarihinde idrak edilecek.

Kurban Bayramı tatili 2024: Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili 9 gün mü? (Diyanet Kurban Bayramı takvimi) - 4

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN MÜ OLACAK?

Kurban Bayramı dolayısıyla 16 Haziran Pazar, 17 Haziran Pazartesi, 18 Haziran Salı ve 19 Haziran Çarşamba resmi tatil olacak.

Sonrasında denk gelen 20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma gününün de hükümet tarafından tatil edilmesi durumunda bayram tatili hafta sonlarıyla birlikte 9 gün olacak.

Kurban Bayramı tatili 2024: Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili 9 gün mü? (Diyanet Kurban Bayramı takvimi) - 5

2024 KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ

Arefe: 15 Haziran 2024 Cumartesi

Kurban Bayramı (1. Gün): 16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı (2. Gün): 17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramı (3. Gün): 18 Haziran 2024 Salı

Kurban Bayramı (4. Gün): 19 Haziran 2024 Çarşamba

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