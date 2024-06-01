Kurban Bayramı tatili 2024: Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili 9 gün mü? (Diyanet Kurban Bayramı takvimi)
Kurban Bayramı tatilinin başlayacağı tarih, hem kurban ibadetini yerine getirecek olan hem de tatil planı yapan yüz binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. Arefe günü ve Kurban Bayramı tarihini merak eden vatandaşlar, dini vazifelerini yerine getirmek için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 Kurban Bayramı takvimini araştırıyor. Peki, 2024 Kurban Bayramı tatili ne zaman? Bayram tatili 9 gün mü olacak?
2024 Kurban Bayramı tatilinin ne zaman başlayacağı, tatil hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kurban Bayramı'nın bu yıl yaz aylarına gelmesi nedeniyle milyonlarca çalışan, hafta sonu izinleriyle bayram iznini birleştirerek tatile çıkacak. Kamuda çalışan vatandaşlar ise bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağını merak ediyor. Peki, 2024 Kurban Bayramı tatili ne zaman? Bayram tatili 9 gün mü olacak?