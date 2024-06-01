Kurban Bayramı tatili 2024: Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili 9 gün mü? (Diyanet Kurban Bayramı takvimi)

2024 Kurban Bayramı tatilinin ne zaman başlayacağı, tatil hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kurban Bayramı'nın bu yıl yaz aylarına gelmesi nedeniyle milyonlarca çalışan, hafta sonu izinleriyle bayram iznini birleştirerek tatile çıkacak. Kamuda çalışan vatandaşlar ise bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağını merak ediyor. Peki, 2024 Kurban Bayramı tatili ne zaman? Bayram tatili 9 gün mü olacak?