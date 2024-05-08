Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor? Bayram tatili 9 gün mü olacak? (2024 Kurban Bayramı takvimi)

Kurban Bayramı tatilinin ne zaman başlayacağı, tatil planı yapmak isteyen binlerce kişi tarafından sorgulanmaya başladı. Kurban Bayramı vesilesiyle hem bayramın ilk günü kurban keserek dini vazifesini yerine getirmek isteyen hem de tatile çıkmak isteyen vatandaşlar, bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağını merak ediyor. Peki, Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor? Bayram tatili 9 gün mü olacak?

Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor? Bayram tatili 9 gün mü olacak? (2024 Kurban Bayramı takvimi) - 1

Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı, bayrama çok az bir zaman kala gündemde yer almaya başladı. 16-19 Nisan tarihleri arasında idrak edilecek olan 2024 Kurban Bayramı nedeniyle dört gün tatil yapılacak. Fakat hükümet tarafından alınacak karar doğrultusunda bayram izinleri, bir önceki bayram gibi 9 güne çıkabilir. Peki, 2024 Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor? Bayram tatili 9 gün mü olacak?

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Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor? Bayram tatili 9 gün mü olacak? (2024 Kurban Bayramı takvimi) - 2

2024 KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından sene başı yayımlanan 2024 yılı dini takvimi sonrasından Kurban Bayramı tarihleri belli oldu.

Buna göre; 2024 yılında Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar günü başlayacak. 4 gün sürecek olan bayram 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde idrak edilecek.

15 Haziran Cumartesi günü ise Kurban Bayramı arefesi eda edilecek.

Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor? Bayram tatili 9 gün mü olacak? (2024 Kurban Bayramı takvimi) - 3

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN MÜ OLACAK?

Kurban Bayramı dolayısıyla 16 Haziran Pazar, 17 Haziran Pazartesi, 18 Haziran Salı ve 19 Haziran Çarşamba resmi tatil olacak.

Sonrasında denk gelen 20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma gününün de hükümet tarafından tatil edilmesi durumunda bayram tatili hafta sonlarıyla birlikte 9 gün olacak.

Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor? Bayram tatili 9 gün mü olacak? (2024 Kurban Bayramı takvimi) - 4

2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Regaib Kandili: 11 Ocak 2024 Perşembe

Üç Ayların Başlangıcı: 12 Ocak 2024 Cuma

Mirac Kandili: 06 Şubat 2024 Salı

Berat Kandili: 24 Şubat 2024 Cumartesi

Ramazan Başlangıcı: 11 Mart 2024 Pazartesi

Kadir Gecesi: 05 Nisan 2024 Cuma

Arefe: 09 Nisan 2024 Salı

Ramazan Bayramı (1. Gün): 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı (2. Gün): 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı (3. Gün): 12 Nisan 2024 Cuma

Arefe: 15 Haziran 2024 Cumartesi

Kurban Bayramı (1. Gün): 16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı (2. Gün): 17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramı (3. Gün): 18 Haziran 2024 Salı

Kurban Bayramı (4. Gün): 19 Haziran 2024 Çarşamba

Hicri Yılbaşı: 07 Temmuz 2024 Pazar

Aşure Günü: 16 Temmuz 2024 Salı

Mevlid Kandili: 14 Eylül 2024 Cumartesi

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