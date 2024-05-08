Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor? Bayram tatili 9 gün mü olacak? (2024 Kurban Bayramı takvimi)
Kurban Bayramı tatilinin ne zaman başlayacağı, tatil planı yapmak isteyen binlerce kişi tarafından sorgulanmaya başladı. Kurban Bayramı vesilesiyle hem bayramın ilk günü kurban keserek dini vazifesini yerine getirmek isteyen hem de tatile çıkmak isteyen vatandaşlar, bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağını merak ediyor. Peki, Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor? Bayram tatili 9 gün mü olacak?
Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı, bayrama çok az bir zaman kala gündemde yer almaya başladı. 16-19 Nisan tarihleri arasında idrak edilecek olan 2024 Kurban Bayramı nedeniyle dört gün tatil yapılacak. Fakat hükümet tarafından alınacak karar doğrultusunda bayram izinleri, bir önceki bayram gibi 9 güne çıkabilir. Peki, 2024 Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor? Bayram tatili 9 gün mü olacak?