Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor? Bayram tatili 9 gün mü olacak? (2024 Kurban Bayramı takvimi)

Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı, bayrama çok az bir zaman kala gündemde yer almaya başladı. 16-19 Nisan tarihleri arasında idrak edilecek olan 2024 Kurban Bayramı nedeniyle dört gün tatil yapılacak. Fakat hükümet tarafından alınacak karar doğrultusunda bayram izinleri, bir önceki bayram gibi 9 güne çıkabilir. Peki, 2024 Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor? Bayram tatili 9 gün mü olacak?