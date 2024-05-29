Zerin’in ölümü davasında karar onandı, aile tepki gösterdi

Eskişehir’de ikinci kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren Zerin Kılınç’ın ölümüne ilişkin davada Yılmaz Sazak hakkında verilen beraat kararı, istinaf mahkemesi tarafından onandı. Kılınç ailesi karara tepki gösterdi. Ailenin avukatı, istinafın verdiği kararın UYAP’a yüklenmediğini, kararı CİMER’den öğrendiklerini belirterek bu durumun kanuna aykırı olduğunu söyledi. Dosya şimdi Yargıtay’a taşınacak.

Zerin’in ölümü davasında karar onandı, aile tepki gösterdi - 1

Eskişehir’de pencereden düşerek yaşamını yitiren Zerin Kılınç’ın ölümüne ilişkin davada Yılmaz Sazak hakkında verilen beraat kararı, istinaf mahkemesi tarafından onandı.

Emek Mahallesi’nde sevgilisi Yılmaz Sazak ile oturan Zerin Kılınç, 2022 yılı haziran ayında binanın 2’nci katındaki evinin penceresinden düştü.

Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Kılınç, kurtarılamadı.

İlk otopsi incelemesinde; Kılınç’ın yüksekten düşmeye bağlı olarak yaşamını yitirdiği belirlendi.

Evdeki incelemede, yerde ve kapıda kan lekeleri, cam kırıkları, kırılmış kül tablası olduğu tespit edildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Zerin’in ölümü davasında karar onandı, aile tepki gösterdi - 2

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

İfadesi alınıp, serbest bırakılan Yılmaz Sazak, olaydan 7 ay sonra yeniden gözaltına alınarak kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı.

Eskişehir 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Yılmaz Sazak hakkında savcı, sevgilisi Zerin Kılınç’ı pencereden iterek ölümüne yol açtığı suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etti.
Zerin’in ölümü davasında karar onandı, aile tepki gösterdi - 3

BERAAT KARARI SONRASI TAHLİYE

Davanın geçen yıl temmuz ayında görülen karar duruşmasında, Yılmaz Sazak hakkında somut delil olmadığı gerekçesiyle beraat kararı verildi.

Kararda, “Sanığın üzerine atılı suçu işlediği her türlü şüpheden uzak, kesin, somut ve inandırıcı delillerle sabit görülmediğinden, ‘şüpheden sanık yararlanır’ ilkesi gözetilerek beraatine karar verildi.” denildi.

Ayrıca Yılmaz Sazak hakkında kadına karşı tehdit suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Bu cezanın ertelenmesi ile Sazak tahliye edildi.
Zerin’in ölümü davasında karar onandı, aile tepki gösterdi - 4

KARAR İSTİNAFA TAŞINDI

Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları ile Kılınç ailesinin avukat Ahmet Seyhan, mahkemenin kararına itiraz etti.

Dosyayı inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2’nci Ceza Dairesi, itirazı kabul etmedi.

Kararda, “Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, soruşturma sonuçlarına uygun şekilde oluşan takdire, gerekçe ve uygulamaya göre mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık olmadığı anlaşılmakla istinaf başvurularının esastan reddine oy birliğiyle karar verilmiştir.” denildi.
Zerin’in ölümü davasında karar onandı, aile tepki gösterdi - 5

AİLE KARARA TEPKİLİ

Zerin Kılınç’ın ailesi karara tepkili… Kılınç’ın annesi Telli Özokçu, “Karara tepkiliyiz. İstinaf tarafında ufak da olsa bir ümidimiz vardı. Hüsrana uğradık, iki yıldır ağlıyorum. Benim yavrum bunu yapacak biri değildi. Bir de yavrusu var. Ama Adalet Bakanlığı'nın bütün yetkililerine sesleniyorum; sesimi duysunlar.” dedi.

Zerin’in ölümü davasında karar onandı, aile tepki gösterdi - 6

DOSYA YARGITAY’A GİDECEK

Kılınç ailesinin avukatı Ahmet Seyhan ise istinafın verdiği ret kararını CİMER'den öğrendiklerini, söz konusu kararın UYAP'a yüklenmediğini ve bunun hukuka aykırı olduğunu savundu.

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