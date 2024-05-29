Zerin’in ölümü davasında karar onandı, aile tepki gösterdi

AİLE KARARA TEPKİLİ

Zerin Kılınç’ın ailesi karara tepkili… Kılınç’ın annesi Telli Özokçu, “Karara tepkiliyiz. İstinaf tarafında ufak da olsa bir ümidimiz vardı. Hüsrana uğradık, iki yıldır ağlıyorum. Benim yavrum bunu yapacak biri değildi. Bir de yavrusu var. Ama Adalet Bakanlığı'nın bütün yetkililerine sesleniyorum; sesimi duysunlar.” dedi.