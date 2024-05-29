Zerin’in ölümü davasında karar onandı, aile tepki gösterdi
Eskişehir’de ikinci kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren Zerin Kılınç’ın ölümüne ilişkin davada Yılmaz Sazak hakkında verilen beraat kararı, istinaf mahkemesi tarafından onandı. Kılınç ailesi karara tepki gösterdi. Ailenin avukatı, istinafın verdiği kararın UYAP’a yüklenmediğini, kararı CİMER’den öğrendiklerini belirterek bu durumun kanuna aykırı olduğunu söyledi. Dosya şimdi Yargıtay’a taşınacak.
Eskişehir’de pencereden düşerek yaşamını yitiren Zerin Kılınç’ın ölümüne ilişkin davada Yılmaz Sazak hakkında verilen beraat kararı, istinaf mahkemesi tarafından onandı.
Emek Mahallesi’nde sevgilisi Yılmaz Sazak ile oturan Zerin Kılınç, 2022 yılı haziran ayında binanın 2’nci katındaki evinin penceresinden düştü.
Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Kılınç, kurtarılamadı.
İlk otopsi incelemesinde; Kılınç’ın yüksekten düşmeye bağlı olarak yaşamını yitirdiği belirlendi.Evdeki incelemede, yerde ve kapıda kan lekeleri, cam kırıkları, kırılmış kül tablası olduğu tespit edildi.