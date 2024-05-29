Pendik’teki vahşi cinayette sır perdesi: Luminol testi sonuç vermedi, tüm bıçaklar incelemeye alındı
İstanbul Pendik’te Nihat Salih isimli adamın 4 ayrı çöp konteynerinde parçalanmış cesedinin bulunmasına ilişkin soruşturma sürüyor. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan Salih’in yakın arkadaşı Bilal D, adliyeye sevk edildi. Bilal D’nin evinde yapılan incelemede silinmiş kan izlerini gösteren “Luminol” testi yapıldı. Ancak sonuçta bir kan izine rastlanılmadı. Şüphelinin evindeki tüm bıçaklar ve kanlı battaniye incelemeye alındı. Cinayetteki sır perdesi bu materyallerde yapılacak Adli Tıp incelemesi sonrası aralanacak.
İstanbul, Pendik’te önceki gün bir vatandaşın çöp konteynerinde insan parçaları görüp polise ihbarda bulunmasıyla vahşi bir cinayet ortaya çıkmıştı.Yapılan incelemede öldürüldükten sonra parçalara ayrıldığı anlaşılan cesedin 79 yaşındaki Nihat Salih’e ait olduğu belirlenmişti.