Pendik’teki vahşi cinayette sır perdesi: Luminol testi sonuç vermedi, tüm bıçaklar incelemeye alındı

İYİ ARKADAŞLARMIŞ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, öldürülen Nihat Salih’in şüpheli Bilal D. ile iyi arkadaş olduğunu tespit etti. Nihat Salih’in öldürülmeden önce sık sık Bilal D. ile konuştuğu hatta zaman zaman onun evinde kaldığı belirlendi.

Ortadan kaybolduğu gece saat 01.30 sıralarında evine gelen Nihat Salih’in kısa bir süre içeride kaldıktan sonra tekrar dışarı çıktığı Bilal D’nin evine doğru yürüdüğü tespit edildi.