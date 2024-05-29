Pendik’teki vahşi cinayette sır perdesi: Luminol testi sonuç vermedi, tüm bıçaklar incelemeye alındı

İstanbul Pendik’te Nihat Salih isimli adamın 4 ayrı çöp konteynerinde parçalanmış cesedinin bulunmasına ilişkin soruşturma sürüyor. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan Salih’in yakın arkadaşı Bilal D, adliyeye sevk edildi. Bilal D’nin evinde yapılan incelemede silinmiş kan izlerini gösteren “Luminol” testi yapıldı. Ancak sonuçta bir kan izine rastlanılmadı. Şüphelinin evindeki tüm bıçaklar ve kanlı battaniye incelemeye alındı. Cinayetteki sır perdesi bu materyallerde yapılacak Adli Tıp incelemesi sonrası aralanacak.

Pendik’teki vahşi cinayette sır perdesi: Luminol testi sonuç vermedi, tüm bıçaklar incelemeye alındı - 1

İstanbul, Pendik’te önceki gün bir vatandaşın çöp konteynerinde insan parçaları görüp polise ihbarda bulunmasıyla vahşi bir cinayet ortaya çıkmıştı.

Yapılan incelemede öldürüldükten sonra parçalara ayrıldığı anlaşılan cesedin 79 yaşındaki Nihat Salih’e ait olduğu belirlenmişti.

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Pendik’teki vahşi cinayette sır perdesi: Luminol testi sonuç vermedi, tüm bıçaklar incelemeye alındı - 2

ORTAYA ÇIKAN VİDEO SORUŞTURMANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili ortaya çıkan bir video görüntüsüyle soruşturmanın yönü değişmişti.

Görüntülerde elindeki beyaz bir kovayı, cesedin baş kısmının bulunduğu çöp konteynerine boşalttığı görülen Bilal D. polis ekipleri tarafından hemen gözaltına alınmıştı.
Pendik’teki vahşi cinayette sır perdesi: Luminol testi sonuç vermedi, tüm bıçaklar incelemeye alındı - 3

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Cinayet Büro Amirliği’ne getirilerek sorgulanan Bilal D. ilk sorgusunda suçlamaları kabul etmemişti.

24 saatlik gözaltı süresi boyunca cinayeti işlemediğini söyleyen şüphelinin ifadesinde de “Ben kimseyi öldürmedim. Sadece çöp konteynerine yolda bulduğum çöpü boşalttım.” dediği öğrenildi.
Pendik’teki vahşi cinayette sır perdesi: Luminol testi sonuç vermedi, tüm bıçaklar incelemeye alındı - 4

SIR PERDESİ ADLİ TIP İNCELEMESİYLE ARALANACAK

Polis, olayla ilgili yaptığı soruşturmada görüntülerdeki beyaz kovayı bularak inceledi.

Yapılan ilk incelemede kovada herhangi bir kan izi bulunmadı. Ancak kovanın incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildiği belirtildi.

Pendik’teki vahşi cinayette sır perdesi: Luminol testi sonuç vermedi, tüm bıçaklar incelemeye alındı - 5

LUMİNOL TESTİ SONUÇ VERMEDİ

Öte yandan çevre sakinleriyle konuşan polis, Bilal D’nin aynı gün birkaç çuvalı çöp konteynerlerine doğru taşırken görüldüğü bilgisine ulaştı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada silinmiş kan izlerini gösteren Luminol testi yapıldı. Ancak yapılan test sonucunda herhangi bir kan izine rastlanmadığı belirlendi.

Pendik’teki vahşi cinayette sır perdesi: Luminol testi sonuç vermedi, tüm bıçaklar incelemeye alındı - 6

Şüphelinin evinde bulunan tüm bıçaklar ve olay yerinde bulunan bir kanlı battaniyenin olayda kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi için inceleme altına alındı.

Cinayetin üzerindeki sır perdesinin bu materyallerin incelemesi sonucu kalkacağı belirtildi.
Pendik’teki vahşi cinayette sır perdesi: Luminol testi sonuç vermedi, tüm bıçaklar incelemeye alındı - 7

İYİ ARKADAŞLARMIŞ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, öldürülen Nihat Salih’in şüpheli Bilal D. ile iyi arkadaş olduğunu tespit etti. Nihat Salih’in öldürülmeden önce sık sık Bilal D. ile konuştuğu hatta zaman zaman onun evinde kaldığı belirlendi.

Ortadan kaybolduğu gece saat 01.30 sıralarında evine gelen Nihat Salih’in kısa bir süre içeride kaldıktan sonra tekrar dışarı çıktığı Bilal D’nin evine doğru yürüdüğü tespit edildi.
Pendik’teki vahşi cinayette sır perdesi: Luminol testi sonuç vermedi, tüm bıçaklar incelemeye alındı - 8

Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü Bilal D’nin yakın çevresinin bilgi sahibi olarak ifadelerinin alındığını belirtti.

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