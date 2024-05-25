Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün olacak? 2024 Kurban Bayramı arefesi hangi gün?
Kurban Bayramı tatili için tarih araştırmaları başladı. 2024 Kurban Bayramı'na kısa bir zaman kala, hem dini vazifelerini yerine getirmek isteyen hem de tatil planı oluşturan vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvimi araştırıyor. 2024 yılı dini takvimi sonrasından Kurban Bayramı tarihleri belli oldu. Peki, Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün olacak? 2024 Kurban Bayramı arefesi hangi gün?
2024 Kurban Bayramı tatilinin ne zaman, hangi ayda başlayacağı, bayram tatili için plan yapmaya başlayan kişilerin gündeminde yer alıyor. Karnelerin de alınacak olmasıyla birlikte okullar tatile girecek ve birçok kişi Kurban Bayramı'nda ailecek tatil yapacak. Peki, Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün olacak? 2024 Kurban Bayramı arefesi hangi gün?