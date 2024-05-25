2024 Kurban Bayramı tatilinin ne zaman, hangi ayda başlayacağı, bayram tatili için plan yapmaya başlayan kişilerin gündeminde yer alıyor. Karnelerin de alınacak olmasıyla birlikte okullar tatile girecek ve birçok kişi Kurban Bayramı'nda ailecek tatil yapacak. Peki, Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün olacak? 2024 Kurban Bayramı arefesi hangi gün?