Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün olacak? 2024 Kurban Bayramı arefesi hangi gün?

Kurban Bayramı tatili için tarih araştırmaları başladı. 2024 Kurban Bayramı'na kısa bir zaman kala, hem dini vazifelerini yerine getirmek isteyen hem de tatil planı oluşturan vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvimi araştırıyor. 2024 yılı dini takvimi sonrasından Kurban Bayramı tarihleri belli oldu. Peki, Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün olacak? 2024 Kurban Bayramı arefesi hangi gün?

Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün olacak? 2024 Kurban Bayramı arefesi hangi gün? - 1

2024 Kurban Bayramı tatilinin ne zaman, hangi ayda başlayacağı, bayram tatili için plan yapmaya başlayan kişilerin gündeminde yer alıyor. Karnelerin de alınacak olmasıyla birlikte okullar tatile girecek ve birçok kişi Kurban Bayramı'nda ailecek tatil yapacak. Peki, Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün olacak? 2024 Kurban Bayramı arefesi hangi gün?

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Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün olacak? 2024 Kurban Bayramı arefesi hangi gün? - 2

2024 KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 yılı dini takvimi sonrasından Kurban Bayramı tarihleri belli oldu.

Buna göre; 2024 yılında Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar günü başlayacak. 4 gün sürecek olan bayram 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde idrak edilecek.

15 Haziran Cumartesi günü ise Kurban Bayramı arefesi eda edilecek.

Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün olacak? 2024 Kurban Bayramı arefesi hangi gün? - 3

AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2024 yılı başında yayımladığı dini takvimle birlikte Kurban Bayramı arefe günü tarihi belli olmuştu.

Buna göre; Kurban Bayramı arefe günü, 15 Haziran 2024 Cumartesi tarihinde idrak edilecek.

Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün olacak? 2024 Kurban Bayramı arefesi hangi gün? - 4

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN MÜ OLACAK?

Kurban Bayramı dolayısıyla 16 Haziran Pazar, 17 Haziran Pazartesi, 18 Haziran Salı ve 19 Haziran Çarşamba resmi tatil olacak.

Sonrasında denk gelen 20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma gününün de hükümet tarafından tatil edilmesi durumunda bayram tatili hafta sonlarıyla birlikte 9 gün olacak.

Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün olacak? 2024 Kurban Bayramı arefesi hangi gün? - 5

2024 KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ

Arefe: 15 Haziran 2024 Cumartesi

Kurban Bayramı (1. Gün): 16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı (2. Gün): 17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramı (3. Gün): 18 Haziran 2024 Salı

Kurban Bayramı (4. Gün): 19 Haziran 2024 Çarşamba

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