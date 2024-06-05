Kurban Bayramı tatilinde kapıda vize ile Yunan adalarına büyük talep: Feribot seferleri dolmak üzere
Kurban Bayramı tatiline az bir süre kaldı. Yunan adalarına kapıda vize uygulaması bu bayramda da yoğun ilgi görüyor. 9 gün sürecek bayram tatilinde, adalara giden feribotlardaki doluluk oranı yüzde 100’e yaklaştı. Talebi karşılamak isteyen turizm şirketleri, adalara ek sefer koyulacağını açıkladı.
Türkiye’den Yunan adalarına kapıda vize uygulaması Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi Kurban Bayramı’nda da talep görüyor.Kurban Bayramı tatilini Yunan adalarında geçirmek isteyenler, vize başvurularını yaptı.