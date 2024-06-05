Kurban Bayramı tatilinde kapıda vize ile Yunan adalarına büyük talep: Feribot seferleri dolmak üzere

KAPIDA VİZEYLE ADALAR ARASI GEÇİŞ MÜMKÜN MÜ?

Kapıda vize alan Türk vatandaşlar, bulundukları adadan farklı bir adaya geçemiyor.

Meriç, bu konuda hem Türk tarafının hem de Yunan tarafının talebi olduğunu söyledi.

“Ancak adalar arasındaki emniyet problemini tam olarak aşamadıkları için bu geçiş talebi gerçekleştirilemedi. Fakat bu konu üzerinde görüşmeler devam ediyor.” diyen Meriç, şöyle devam etti:

“Kapıda vize uygulamasında ilk olarak 10 ada belirlenmişti. Ancak yine emniyet ve benzeri problemler nedeniyle 5 ada ile başlatılmıştı. Şimdi 10 ada da seferlere başladı. Bu adaların tamamı için talep artışı sürüyor. Ancak 10 adanın hepsine direkt seferler yeni koyuldu. Sakız, Midilli, Kos, Samos ve Rodos adalarına talep hep çok yüksek oluyor. Kalimnos ve Leros gibi yeni sefer başlayan adalara ise tanıtımlar ve vatandaşların ziyaretiyle taleplerin artacağını söylemek mümkün.”