Kurban Bayramı tatilinde kapıda vize ile Yunan adalarına büyük talep: Feribot seferleri dolmak üzere

Kurban Bayramı tatiline az bir süre kaldı. Yunan adalarına kapıda vize uygulaması bu bayramda da yoğun ilgi görüyor. 9 gün sürecek bayram tatilinde, adalara giden feribotlardaki doluluk oranı yüzde 100’e yaklaştı. Talebi karşılamak isteyen turizm şirketleri, adalara ek sefer koyulacağını açıkladı.

Kurban Bayramı tatilinde kapıda vize ile Yunan adalarına büyük talep: Feribot seferleri dolmak üzere - 1

Türkiye’den Yunan adalarına kapıda vize uygulaması Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi Kurban Bayramı’nda da talep görüyor.

Kurban Bayramı tatilini Yunan adalarında geçirmek isteyenler, vize başvurularını yaptı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kurban Bayramı tatilinde kapıda vize ile Yunan adalarına büyük talep: Feribot seferleri dolmak üzere - 2

Kurban Bayramı’nın da Ramazan Bayramı gibi yoğun geçeceğini, hatta yaz sezonun başlamasıyla daha olumlu geri dönüşler alacaklarını söyleyen TÜRSAB İzmir BTK Başkanı Kıvanç Meriç, “Kapıda vize her geçen gün ivme kazanıyor. Bekleme süreci maalesef 2-3 saat arasında uzuyor. Ama 3-4 gün gibi uzun süreli kalacak olan vatandaşlar yine tercihini adalardan yana yapıyorlar.” dedi.

Kurban Bayramı tatilinde kapıda vize ile Yunan adalarına büyük talep: Feribot seferleri dolmak üzere - 3

BAYRAMDA EK SEFERLER OLACAK

Türkiye’den Yunan adalarına giden feribot sayılarında da ciddi artış yaşandığını anlatan Meriç, “Bayram döneminde adalara giden feribotların doluluk oranı yüzde 100’e yaklaşıyor. Ayrıca bayram döneminde ek seferler konulacak. Ciddi bir talep var ve adaların bu sene Türk müşteri rekorunu kıracağı söylenebilir.” şeklinde konuştu.

Kurban Bayramı tatilinde kapıda vize ile Yunan adalarına büyük talep: Feribot seferleri dolmak üzere - 4

KAPIDA VİZEYLE ADALAR ARASI GEÇİŞ MÜMKÜN MÜ?

Kapıda vize alan Türk vatandaşlar, bulundukları adadan farklı bir adaya geçemiyor.

Meriç, bu konuda hem Türk tarafının hem de Yunan tarafının talebi olduğunu söyledi.

“Ancak adalar arasındaki emniyet problemini tam olarak aşamadıkları için bu geçiş talebi gerçekleştirilemedi. Fakat bu konu üzerinde görüşmeler devam ediyor.” diyen Meriç, şöyle devam etti:

“Kapıda vize uygulamasında ilk olarak 10 ada belirlenmişti. Ancak yine emniyet ve benzeri problemler nedeniyle 5 ada ile başlatılmıştı. Şimdi 10 ada da seferlere başladı. Bu adaların tamamı için talep artışı sürüyor. Ancak 10 adanın hepsine direkt seferler yeni koyuldu. Sakız, Midilli, Kos, Samos ve Rodos adalarına talep hep çok yüksek oluyor. Kalimnos ve Leros gibi yeni sefer başlayan adalara ise tanıtımlar ve vatandaşların ziyaretiyle taleplerin artacağını söylemek mümkün.”
Kurban Bayramı tatilinde kapıda vize ile Yunan adalarına büyük talep: Feribot seferleri dolmak üzere - 5

MİDİLLİ İÇİN NİSANDAN HAZİRANA 3 BİN 671 BAŞVURU

Ayvalık-Midilli Adası'na nisan ile 2 Haziran arasında 3 bin 671 kapıda vizenin geçtiğini belirten acente yetkilisi Kadir İnandı, Sakız Adası için yapılan başvuru sayısının da bu seviyede olduğunu belirtti.

Kurban Bayramı tatilinde kapıda vize ile Yunan adalarına büyük talep: Feribot seferleri dolmak üzere - 6

İnandı, “Kapıda vize ile nisan ve mayıs aylarındaki yolcu sayımızda geçmiş yılların aynı aylarına göre çok ciddi artış yaşandığını söyleyebiliriz. Eskiden eylül ayı itibarıyla biten seferler artık yıl sonuna kadar devam edecek. Ayvalık-Midilli Adası ve Sakız Adası'nın kontenjanları diğer adalara göre daha yüksek. Sakız ve Midilli adalarına giden Türk yolcu sayısı çok daha fazla. Örneğin, Ayvalık'tan Midilli'ye giden yolcu sayısı ile Marmaris'ten Rodos Adası'na giden yolcu sayısı aynı civarda ancak millet olarak farklılık göstermektedir. 2019 yılında son kapı vizesi ile bu yılki kapıda vize oranları karşılaştırıldığında, şu anki yoğunluk 2019'daki ilgili aylara göre 3 kat daha fazla.” dedi.

Kurban Bayramı tatilinde kapıda vize ile Yunan adalarına büyük talep: Feribot seferleri dolmak üzere - 7

Kurban Bayramı tatilinde yapılacak seferlerde çok az yer kaldığını anlatan İnandı, şunları söyledi:

“Bunun ayrıca sebebi ise tatilin uzun olması, okulların kapanıyor olmasıdır. Haziran 14 ile başlayıp 23'üne kadar biten bayram periyodu içinde dolu dolu geçecek. Ayrıca Yunan polisleri de güvenlik önlemleri için çok hazırlar, Midilli Adası’nda sadece kapıda vize kontrolü için görevlendirilmiş en az 30 polis var. Tatillerinde yine Yunan adalarını ziyaret etmek isteyen vatandaşların en az 4 gün içinde pasaport ve gerekli evrakla başvurmaları gerekiyor. Bizim ise Yunanistan'da ilgili bölüme seyahat gününden 2 gün önce teslim etmemiz gerekiyor. Kapıda vize uygulamasının ücreti yine 60 euro olarak devam ediyor.”
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