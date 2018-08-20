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Kurban Bayramı tatilinde yollar yine kan gölü

DHA, Anadolu Ajansı

Kurban Bayramı tatilinde trafik kazaları can almaya devam ediyor.

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    Tatilin ilk dört gününde 69 kişi hayatını kaybetmişti.
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    Tatili beşinci gününde yurdun çeşitli illerinde meydana gelen trafik kazalarında 27 kişi yaşamını yitirdi, 104 kişi yaralandı.

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    Böylelikle yollarda trafik yoğunluğunun başladığı 17 Ağustos Cuma günü mesai bitiminden saat 17.00'ye kadar yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 96'ya, yaralananların sayısı 510'a yükseldi.

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