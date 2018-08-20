Kurban Bayramı tatilinde yollar yine kan gölü
DHA, Anadolu Ajansı
Kurban Bayramı tatilinde trafik kazaları can almaya devam ediyor.
-
1Tatilin ilk dört gününde 69 kişi hayatını kaybetmişti.
-
2
Tatili beşinci gününde yurdun çeşitli illerinde meydana gelen trafik kazalarında 27 kişi yaşamını yitirdi, 104 kişi yaralandı.
-
3
Böylelikle yollarda trafik yoğunluğunun başladığı 17 Ağustos Cuma günü mesai bitiminden saat 17.00'ye kadar yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 96'ya, yaralananların sayısı 510'a yükseldi.
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16