Kurban Bayramı'na sayılı günler kala taleplere yetişemiyor! Acemi kasalara çelik eldiven çözümü

EL KESİLMELERİNİN TAMAMEN ÖNÜNE GEÇİLİYOR

Acemi kasapların korkulu rüyası haline gelen el kesilmelerine karşı çelik eldivenlerin kesin çözüm olduğunu ifade eden bıçakçı Mehmet Pirge, “Eldiven ciddi yaralanmaların önüne geçer. Çelik eldiven el kesilmesinin tamamen önüne geçer. Biraz pahalıdır ama tam güvence verir. Bir de koruyucu eldiven var, bu ise yüksek koruma sağlar ama kesilmenin tamamen önüne geçemez. Koruyucu eldivenin fiyatı daha uygundur. Profesyonel kullanıcıların hepsi çelik eldiveni mutlaka kullanır” dedi.