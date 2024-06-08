Kurban Bayramı'na sayılı günler kala taleplere yetişemiyor! Acemi kasalara çelik eldiven çözümü
Bursa'da bayrama sayılı günler kala bıçakçılarda yoğunluklar başladı. Kurban bayramı sebebi ile en yoğun günlerini yaşayan bıçakçılar bayram gelmeden bayram etti. Acemi kasapların korkulu rüyası el kesikleri için ise çelik eldivenler raflarda yerini aldı.
Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi dünyaca ünlü Bursa bıçaklarına talep arttı. Kalitesiyle ünlenen Bursa bıçaklarının yanı sıra kesilmelere karşı çelik eldivenler de raflarda yerini aldı.