Kurban Bayramı'nda hangi köprü ve otoyollar ücretsiz olacak? KGM sorumluluğundaki köprü ve otoyollara ilişkin açıklama
Kurban Bayramı tatili nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişlerinden ücret alınmayacağı duyuruldu. Ücretsiz uygulama yap-işlet-devret projelerini kapsamıyor. Peki, Kurban Bayramı'nda hangi köprü ve otoyollar ücretsiz olacak?
9 günlük Kurban Bayramı öncesi gündeme gelen konulardan biri de köprü ve otoyolların durumuyla ilgiliydi. Vatandaşlar, daha önceki yıllardaki ücretsiz köprü - otoyol uygulamasının bu yıl da devam edip etmeyeceğini merak ediyordu. Beklenen açıklama geldi.