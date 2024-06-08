Kurban Bayramı'nda hangi köprü ve otoyollar ücretsiz olacak? KGM sorumluluğundaki köprü ve otoyollara ilişkin açıklama

9 günlük Kurban Bayramı öncesi gündeme gelen konulardan biri de köprü ve otoyolların durumuyla ilgiliydi. Vatandaşlar, daha önceki yıllardaki ücretsiz köprü - otoyol uygulamasının bu yıl da devam edip etmeyeceğini merak ediyordu. Beklenen açıklama geldi.