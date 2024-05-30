Kurban Bayramı'nın birinci gün tarihi: Kurban Bayramı tatili ne zaman başlayacak?

Mayıs ayının son günlerini yaşayan vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de Kurban Bayramı tatili başlangıç tarihi oldu. İslam dininde iki bayramdan biri olan ve çeşitli ibadetlerle geçen Kurban Bayramı aynı zamanda tatil fırsatı olarak görülüyor. İşte, Kurban Bayramı tatili hakkında bilgiler...