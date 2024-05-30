Kurban Bayramı'nın birinci gün tarihi: Kurban Bayramı tatili ne zaman başlayacak?

2024 Kurban Bayramı'na geri sayım başladı. Müslümanlar tarafından Hicri Takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan Kurban Bayramı’nın bu yılki tarihi haftalar öncesinden gündeme geldi. Hem bu yıl kurban kesmek isteyen vatandaşlar hem de bayramı tatil fırsatı olarak görenler tarih araştırmalarına hız verdi. Peki, Kurban bayramı tatili kaç gün? Bayram tatili ne zaman başlayacak?

Kurban Bayramı'nın birinci gün tarihi: Kurban Bayramı tatili ne zaman başlayacak? - 1

Mayıs ayının son günlerini yaşayan vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de Kurban Bayramı tatili başlangıç tarihi oldu. İslam dininde iki bayramdan biri olan ve çeşitli ibadetlerle geçen Kurban Bayramı aynı zamanda tatil fırsatı olarak görülüyor. İşte, Kurban Bayramı tatili hakkında bilgiler...

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Kurban Bayramı'nın birinci gün tarihi: Kurban Bayramı tatili ne zaman başlayacak? - 2

2024 KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 yılı dini takvimi sonrasından Kurban Bayramı tarihleri belli oldu.

Buna göre; 2024 yılında Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar günü başlayacak. 4 gün sürecek olan bayram 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde idrak edilecek.

15 Haziran Cumartesi günü ise Kurban Bayramı arefesi eda edilecek.

Kurban Bayramı'nın birinci gün tarihi: Kurban Bayramı tatili ne zaman başlayacak? - 3

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN MÜ OLACAK?

Kurban Bayramı dolayısıyla 16 Haziran Pazar, 17 Haziran Pazartesi, 18 Haziran Salı ve 19 Haziran Çarşamba resmi tatil olacak.

Sonrasında denk gelen 20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma gününün de hükümet tarafından tatil edilmesi durumunda bayram tatili hafta sonlarıyla birlikte 9 gün olacak.

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