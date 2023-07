"Kurban eti yerine salam" olayında baba ve oğlunun ifadeleri ortaya çıktı

Gözaltına alınan baba ve oğlunun yaptıkları savunmalarında, şunları söylediği öğrenildi:

“Biz, et restoranı işletiyoruz. Kurban Bayramı öncesi her biri 7’şer kişiden oluşmak üzere toplam 980 kişiye, 7 bin 100 lira karşılığında et vermek için anlaşıp, onların vekaletlerini aldık. Bu kurbanları kesip hak sahiplerine paket halinde teslim ettik.

Daha sonra yaklaşık bin kişiden gelen talep üzerine, Ankara'da bir şarküteri ile anlaşıp kendilerinden 22'şer kiloluk paketler halinde et istedik. Bize gelen bu etleri dağıtacağımız sırada hak sahipleriyle, 'Etler bozuk' ve 'Kurbanlık usule uygun kesilmedi' gerekçesiyle tartışma yaşadık. Biz kimseyi dolandırmadık.”