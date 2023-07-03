"Kurban eti yerine salam" olayında baba ve oğlunun ifadeleri ortaya çıktı
Bursa’da kurban kesmek için bin 800 kişiden ortalama 7 bin 100 liradan vekalet alan Ali Açıkgöz ve oğlu Enes Açıkgöz, vekalet aldıkları kişilere dini usullere uygun kesilmeyip, bozuk et verdikleri iddiasıyla tutuklandı. Tutuklanan baba ve oğlunun ifadelerinde vekalet aldıkları kişilere kurban etlerini dağıttıklarını, bin kişiden daha talep gelince bir şarküteriden 22'şer kiloluk paketler halinde et istediklerini ve kimseyi dolandırmadıklarını söyledikleri öğrenildi.
Bursa’nın Osmangazi ilçesinde faaliyet gösteren bir et restoranını işleten Enes Açıkgöz ile babası Ali Açıkgöz, Kurban Bayramı için toplam bin 800 kişiyle anlaşıp kurban hissesi sattı.
Kurban vekaleti alan işletme sahipleri, etlerin paketlenmiş kıyma ve vakumlanmış bütün et şeklinde teslim edileceğini belirtti.