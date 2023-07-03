"Kurban eti yerine salam" olayında baba ve oğlunun ifadeleri ortaya çıktı

Bursa’da kurban kesmek için bin 800 kişiden ortalama 7 bin 100 liradan vekalet alan Ali Açıkgöz ve oğlu Enes Açıkgöz, vekalet aldıkları kişilere dini usullere uygun kesilmeyip, bozuk et verdikleri iddiasıyla tutuklandı. Tutuklanan baba ve oğlunun ifadelerinde vekalet aldıkları kişilere kurban etlerini dağıttıklarını, bin kişiden daha talep gelince bir şarküteriden 22'şer kiloluk paketler halinde et istediklerini ve kimseyi dolandırmadıklarını söyledikleri öğrenildi.

"Kurban eti yerine salam" olayında baba ve oğlunun ifadeleri ortaya çıktı - 1

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde faaliyet gösteren bir et restoranını işleten Enes Açıkgöz ile babası Ali Açıkgöz, Kurban Bayramı için toplam bin 800 kişiyle anlaşıp kurban hissesi sattı.

Kurban vekaleti alan işletme sahipleri, etlerin paketlenmiş kıyma ve vakumlanmış bütün et şeklinde teslim edileceğini belirtti.

TÜRKİYE HABERLERİ

"Kurban eti yerine salam" olayında baba ve oğlunun ifadeleri ortaya çıktı - 2

Kesilen kurbanlıkların etleri, bayramın 1'inci gününden itibaren hak sahiplerine dağıtılmaya başlandı. Bayramın 2'nci günü etlerini teslim almaya gelen kurban sahiplerinden bazıları ile firma sahipleri arasında, etlerin bozuk olduğu  ve dini usullere uygun kesilmediği iddiaları üzerine tartışma çıktı.

"Kurban eti yerine salam" olayında baba ve oğlunun ifadeleri ortaya çıktı - 3

İhbar üzerine olay yerine polis, zabıta ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemede, restoranın soğuk hava deposunda koli içerisinde paketlenmiş kıyma, kuşbaşı ve sucuk gibi ürünlerin üretim ve paketleme yeri ile fatura ve taşıma belgelerinin eksik olduğu tespit edildi.

"Kurban eti yerine salam" olayında baba ve oğlunun ifadeleri ortaya çıktı - 4

Ayrıca deponun da ruhsatsız işletildiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince 3 ton 800 kilogram et imha edildi.

"Kurban eti yerine salam" olayında baba ve oğlunun ifadeleri ortaya çıktı - 5

Etlerin dini usullere göre kesilmediğini ve bozuk olduğunu iddia eden hisse sahiplerinin  şikayeti üzerine, işletme sahibi Enes Açıkgöz ile yanında yönetici olarak çalışan babası Ali Açıkgöz polis ekiplerince gözaltına alındı.

"Kurban eti yerine salam" olayında baba ve oğlunun ifadeleri ortaya çıktı - 6

Gözaltına alınan baba ve oğlunun yaptıkları savunmalarında, şunları söylediği öğrenildi:

“Biz, et restoranı işletiyoruz. Kurban Bayramı öncesi her biri 7’şer kişiden oluşmak üzere toplam 980 kişiye, 7 bin 100 lira karşılığında et vermek için anlaşıp, onların vekaletlerini aldık. Bu kurbanları kesip hak sahiplerine paket halinde teslim ettik.

Daha sonra yaklaşık bin kişiden gelen talep üzerine, Ankara'da bir şarküteri ile anlaşıp kendilerinden 22'şer kiloluk paketler halinde et istedik. Bize gelen bu etleri dağıtacağımız sırada hak sahipleriyle, 'Etler bozuk' ve 'Kurbanlık usule uygun kesilmedi' gerekçesiyle tartışma yaşadık. Biz kimseyi dolandırmadık.”

"Kurban eti yerine salam" olayında baba ve oğlunun ifadeleri ortaya çıktı - 7

Mağdur olduğunu söyleyen 111 kişinin şikayeti üzerine adliyeye çıkarılan baba ve oğlu, “Dini duyguları sömürerek dolandırıcılık” suçundan çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

"Kurban eti yerine salam" olayında baba ve oğlunun ifadeleri ortaya çıktı - 8

Öte yandan, soruşturma kapsamında 111 olan şikayetçi sayısı son iki günde 235'e yükselirken, mağdur olan kişilerin maddi zararının yaklaşık 1 milyon 700 bin TL olduğu belirtildi.

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