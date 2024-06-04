Kurban pazarlarında bayram hareketliliği başladı

Korkmaz, bayram süresi de dahil olmak üzere bu kontrollerin devam edeceğini belirterek, "Şu an ilimiz genelinde 10 kurban pazar yeri kurulmuş durumda. Hem kurban satış noktaları hem de Kurban Hizmetleri Komisyonumuzun izin verdiği geçici satış yerleri dahil 265 noktada veteriner hekimler gerekli kontrolleri yapıyor." diye konuştu.

Hayvanların küpesi, yaşı, cinsiyeti ve herhangi bir hastalığı olup olmadığının veteriner hekimler tarafından detaylı şekilde kontrol edildiğini aktaran Korkmaz, "Özellikle Bakanlığımızın 'Haysat' uygulamasıyla vatandaşlar küpe numarası girdiği zaman hayvana hangi dönem aşılama yapıldığı ve kaç yaşında olduğu gibi bilgiler detaylı şekilde ortaya çıkmaktadır." ifadesini kullandı.

Korkmaz, herhangi bir hastalık belirtisi olan hayvanların pazarlardan alınarak karantina noktalarına götürüldüğünü belirterek, şu ana kadar Ankara'ya gelen hayvanlarda ciddi bir olumsuzluk görülmediğini ifade etti.