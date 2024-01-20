Küresel ısınma Karadeniz'i vurdu: Kirlilik yükü arttı
Küresel ısınma kaynaklı yağış rejimindeki ani değişkenlikle son dönemlerde doğal afetlerin arttığı Doğu Karadeniz’de atıklar kirliliği neden oluyor. Uzmanlar, ani ve kararsız yağış artışının Karadeniz için tehlike olduğunu belirterek "Daha da artacak." uyarısında bulundu.
Doğu Karadeniz'de küresel iklim değişikliğinin etkileriyle görülen ani, lokal ve şiddetli yağışlar, sel, taşkın ve heyelanlara neden oluyor.
Yağış rejiminin değişmesiyle ani sel ve heyelan riski artan bölgede, son dönemde doğal afetler yaşanıyor.