Küresel ısınma Karadeniz'i vurdu: Kirlilik yükü arttı

Erüz, küresel ısınmanın tüm dünyada olduğu gibi Türkiye için de bir gerçek olduğunun altını çizerek "Artık her yerde doğal ya da antropojenik değişim söz konusu. Karadeniz'e baktığımız zaman küresel ısınmanın son 20-30 yıl dahil, yaklaşık yarım ile 1 bir derece arasında bir sıcaklık değişimine sebep olduğuna dair veriler var. Bu neye neden oluyor? Örneğin küresel ısınmayla ısınan Karadeniz'de daha çok buharlaşma ve yağışlarda da artış şekline kendini gösterme ihtimali var. Bununla birlikte küresel ısınmanın özellikle ani ve kararsız yağışları artırma özelliği de var. Bu da Karadeniz için çok ciddi bir tehlike. Bu da 'ani ve şiddetli yağışlara bağlı olarak sel olayların daha sık, daha kararsız şekilde görünmesi' demek.” diye konuştu.