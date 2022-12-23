Kuru soğuk ve yağışa dikkat! (Hafta sonu hava nasıl olacak?)

Yurt genelinde yarın kuru soğuk var. Pazar günüyse kuzey kesimlerde yağış bekleniyor.
Bugünse ülke genelinde sakin ve yağışsız bir hava bekleniyor.
Rüzgarın hafiflediği İstanbul'da sıcaklık 12 derece. Pazar gününeyse Megakentte hava daha soğuk ve sabah saatlerinde yağmur var.
Yarın sıcaklığın 11 derece olacağı Ankara'da pazar günü daha da soğuk geçecek.
İzmir puslu 14 derece. Pazar günü güneş olsa da rüzgar üşütecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan haftalık hava tahmini grafiğinde; Akdeniz ile doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, pazar gününden itibaren iç ve doğu bölgelerde azalacağı açıklandı.