Kuru soğuk ve yağışa dikkat! (Hafta sonu hava nasıl olacak?)

Bugün yağışsız ve sakin bir hava beklenirken hafta sonu etkili olacak kuru soğukla yurt genelinde hissedilen sıcaklık düşecek. Pazar günüyse bazı bölgelerde kuvvetli rüzgar ve yağış bekleniyor.

Kuru soğuk ve yağışa dikkat! (Hafta sonu hava nasıl olacak?) - 1

Yurt genelinde yarın kuru soğuk var. Pazar günüyse kuzey kesimlerde yağış bekleniyor.

Kuru soğuk ve yağışa dikkat! (Hafta sonu hava nasıl olacak?) - 2

Bugünse ülke genelinde sakin ve yağışsız bir hava bekleniyor.

Kuru soğuk ve yağışa dikkat! (Hafta sonu hava nasıl olacak?) - 3

Rüzgarın hafiflediği İstanbul'da sıcaklık 12 derece. Pazar gününeyse Megakentte hava daha soğuk ve sabah saatlerinde yağmur var. 

Yarın sıcaklığın 11 derece olacağı Ankara'da pazar günü daha da soğuk geçecek. 

İzmir puslu 14 derece. Pazar günü güneş olsa da rüzgar üşütecek. 

Kuru soğuk ve yağışa dikkat! (Hafta sonu hava nasıl olacak?) - 4

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan haftalık hava tahmini grafiğinde; Akdeniz ile doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, pazar gününden itibaren iç ve doğu bölgelerde azalacağı açıklandı.

Kuru soğuk ve yağışa dikkat! (Hafta sonu hava nasıl olacak?) - 5

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Kuru soğuk ve yağışa dikkat! (Hafta sonu hava nasıl olacak?) - 6

24 ARALIK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Kuru soğuk ve yağışa dikkat! (Hafta sonu hava nasıl olacak?) - 7

25 ARALIK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Kuru soğuk ve yağışa dikkat! (Hafta sonu hava nasıl olacak?) - 8

26 ARALIK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Kuru soğuk ve yağışa dikkat! (Hafta sonu hava nasıl olacak?) - 9

27 ARALIK HAVA DURUMU TAHMİNİ

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