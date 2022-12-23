Kuru soğuk ve yağışa dikkat! (Hafta sonu hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan haftalık hava tahmini grafiğinde; Akdeniz ile doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, pazar gününden itibaren iç ve doğu bölgelerde azalacağı açıklandı.