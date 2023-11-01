Kuşadası Körfezi’nde iki yıl süren deprem araştırması tamamlandı (Bölgede büyük deprem bekleniyor mu?)
İzmir’in Seferihisar ilçesinde 3 yıl önce meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Kuşadası Körfezi içinde fay zonu üzerinde yapılan araştırma tamamlandı. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Kuşadası Körfezi’nde 7 üzerinde deprem olma olasılığının düşük olduğunu söyledi. Körfezin, 5-6 büyüklüğünde deprem potansiyeline sahip olduğunu söyleyen Mandal, aktif faylar olduğunu ancak bunların yıkıcı olarak değerlendirilmediğini söyledi.
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından Kuşadası Körfezi’nde gerçekleşitirlen deprem araştırması tamamlandı.