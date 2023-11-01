Kuşadası Körfezi’nde iki yıl süren deprem araştırması tamamlandı (Bölgede büyük deprem bekleniyor mu?)

İzmir’in Seferihisar ilçesinde 3 yıl önce meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Kuşadası Körfezi içinde fay zonu üzerinde yapılan araştırma tamamlandı. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Kuşadası Körfezi’nde 7 üzerinde deprem olma olasılığının düşük olduğunu söyledi. Körfezin, 5-6 büyüklüğünde deprem potansiyeline sahip olduğunu söyleyen Mandal, aktif faylar olduğunu ancak bunların yıkıcı olarak değerlendirilmediğini söyledi.

Kuşadası Körfezi’nde iki yıl süren deprem araştırması tamamlandı (Bölgede büyük deprem bekleniyor mu?) - 1

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından Kuşadası Körfezi’nde gerçekleşitirlen deprem araştırması tamamlandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kuşadası Körfezi’nde iki yıl süren deprem araştırması tamamlandı (Bölgede büyük deprem bekleniyor mu?) - 2

Proje kapsamında 2021 ve 2022’de iki bilim seferi düzenlendi. Proje aynı zamanda Ege Denizi’nde hem ulusal hem de uluslararası sularda tamamen ulusal destekle yapılan ilk milli deniz araştırma projesi oldu.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, çalışmanın sonuçlarını açıkladı.
Kuşadası Körfezi’nde iki yıl süren deprem araştırması tamamlandı (Bölgede büyük deprem bekleniyor mu?) - 3

Mandal, TÜBİTAK olarak, İzmir depreminin hemen akabinde ilgili kurum, kuruluşlarla ilk kez uluslararası kara sularda kendi araştırma gemileri ile araştırma yaptıklarını söyledi.

Kuşadası Körfezi’nde iki yıl süren deprem araştırması tamamlandı (Bölgede büyük deprem bekleniyor mu?) - 4

“7’NİN ÜZERİNDE DEPREM GÖRME İHTİMALİMİZ SINIRLI”

20’nin üzerinde araştırmacının, iki yıl boyunca Kuşadası Körfezi’nde incelemelerde bulunduğunu anlatan Mandal, “Sonuçlara göre bu bölgede aktif faylar var. Yüksek büyüklük diye ifade edilen 7’nin üzeri gibi böyle bir depremi, Kuşadası Körfezi odaklı olarak görme ihtimalimiz sınırlı. Ama orta büyüklük olarak ifade edebileceğimiz 5-6 büyüklüğünde depremler üretebilecek bu bölgede başka aktif faylar da var. Ama bunlar yıkıcı noktada olan boyutlar olarak değerlendirilmiyor.” diye konuştu.

Kuşadası Körfezi’nde iki yıl süren deprem araştırması tamamlandı (Bölgede büyük deprem bekleniyor mu?) - 5

Bölgedeki aktif fayların tamamının tarandığını anlatan Mandal, körfez içindeki faylar üzerinde sismik aktivite görülmeye devam edileceğini söyledi.

Mandal, İzmir’in kara kesiminde de aktif faylar olduğuna dikkat çekerek, “Hepimiz bu deprem gerçeğinin içerisindeyiz. O nedenle hiç bir zaman tedbiri elden bırakmamalıyız.” şeklinde konuştu.
DAHA FAZLA GÖSTER