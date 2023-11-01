Kuşadası Körfezi’nde iki yıl süren deprem araştırması tamamlandı (Bölgede büyük deprem bekleniyor mu?)

“7’NİN ÜZERİNDE DEPREM GÖRME İHTİMALİMİZ SINIRLI”

20’nin üzerinde araştırmacının, iki yıl boyunca Kuşadası Körfezi’nde incelemelerde bulunduğunu anlatan Mandal, “Sonuçlara göre bu bölgede aktif faylar var. Yüksek büyüklük diye ifade edilen 7’nin üzeri gibi böyle bir depremi, Kuşadası Körfezi odaklı olarak görme ihtimalimiz sınırlı. Ama orta büyüklük olarak ifade edebileceğimiz 5-6 büyüklüğünde depremler üretebilecek bu bölgede başka aktif faylar da var. Ama bunlar yıkıcı noktada olan boyutlar olarak değerlendirilmiyor.” diye konuştu.