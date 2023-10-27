“Kuşadası sevdalısı”nın külleri vasiyeti üzerine Kuşadası Körfezi’ne serpildi

Belçikalı Guy De Graeve, 35 yıl önce tatil için geldiği Kuşadası’nda tanıştığı Nalan De Graeve ile evlendi. Kuşadası’na yerleşen Guy De Graeve, turizm sektöründe rehberlik, deri sektöründe ise satış sorumlusu olarak çalıştı.

Türkiye ve Kuşadası tutkunu olan Graeve, 26 yıl önce Türk vatandaşı oldu.