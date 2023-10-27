“Kuşadası sevdalısı”nın külleri vasiyeti üzerine Kuşadası Körfezi’ne serpildi
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yaşayan ve 26 yıl önce Türk vatandaşlığına geçen Guy De Graeve’in külleri, vasiyeti üzerine eşi ve arkadaşları tarafından Kuşadası Körfezi’ne serpildi. 3 Ağustos günü İzmir’de yaşamını yitiren Graeve, “Kuşadası sevdalısı” olarak tanınıyordu.
Belçikalı Guy De Graeve, 35 yıl önce tatil için geldiği Kuşadası’nda tanıştığı Nalan De Graeve ile evlendi. Kuşadası’na yerleşen Guy De Graeve, turizm sektöründe rehberlik, deri sektöründe ise satış sorumlusu olarak çalıştı.Türkiye ve Kuşadası tutkunu olan Graeve, 26 yıl önce Türk vatandaşı oldu.