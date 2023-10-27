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“Kuşadası sevdalısı”nın külleri vasiyeti üzerine Kuşadası Körfezi’ne serpildi

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yaşayan ve 26 yıl önce Türk vatandaşlığına geçen Guy De Graeve’in külleri, vasiyeti üzerine eşi ve arkadaşları tarafından Kuşadası Körfezi’ne serpildi. 3 Ağustos günü İzmir’de yaşamını yitiren Graeve, “Kuşadası sevdalısı” olarak tanınıyordu.

“Kuşadası sevdalısı”nın külleri vasiyeti üzerine Kuşadası Körfezi’ne serpildi - 1

Belçikalı Guy De Graeve, 35 yıl önce tatil için geldiği Kuşadası’nda tanıştığı Nalan De Graeve ile evlendi. Kuşadası’na yerleşen Guy De Graeve, turizm sektöründe rehberlik, deri sektöründe ise satış sorumlusu olarak çalıştı.

Türkiye ve Kuşadası tutkunu olan Graeve, 26 yıl önce Türk vatandaşı oldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

“Kuşadası sevdalısı”nın külleri vasiyeti üzerine Kuşadası Körfezi’ne serpildi - 2

Turizm camiasının çok sevdiği Graeve, haziran ayında dizlerindeki rahatsız nedeniyle İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi’ne başvurduğunda beyninin su topladığını öğrendi.

“Kuşadası sevdalısı”nın külleri vasiyeti üzerine Kuşadası Körfezi’ne serpildi - 3

KÜLLERİ GÖZYAŞLARI EŞLİĞİNDE DENİZE SERPİLDİ

2 ay süren tedavisi sonuç vermeyen Graeve, 3 Ağustos’ta yaşamını yitirdi. Graeve’nin cenazesi eşi tarafından Belçika’ya götürüldü ve yakıldı.

“Kuşadası sevdalısı”nın külleri vasiyeti üzerine Kuşadası Körfezi’ne serpildi - 4

Guy De Graeve’nin külleri, eşi Nalan De Graeve ve arkadaşı Serhan Akıncı tarafından dün akşam saatlerinde dualarla Kuşadası Körfezi’ne serpildi.

Bu sırada duygusal anlar yaşayan eşi Nalan De Graeve, gözyaşlarına hakim olamadı.
“Kuşadası sevdalısı”nın külleri vasiyeti üzerine Kuşadası Körfezi’ne serpildi - 5

Arkadaşı Serhan Akıncı, “Guy De Graeve’yi, 1989 yılında tanıdım ve vefat edene kadar beraber çalıştık. Belçikalı biri olarak Türkiye’yi çok sevdiği için Türk vatandaşı oldu. Kuşadası sevdalısı, olarak Türk kimliğini gururla gösterirdi. Cenazesi Belçika’da vasiyeti üzerine yakıldı. Küllerini de Kuşadası’na dökülmesini istediği için arkadaşları ve eşiyle vasiyetini yerine getiriyoruz.” diye konuştu.

“Kuşadası sevdalısı”nın külleri vasiyeti üzerine Kuşadası Körfezi’ne serpildi - 6

Küllerin serpilmesinden sonra arkadaşları karanfil atıp, denize doğru el salladı.

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