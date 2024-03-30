Kütahya Belediye başkan adayları kimlerdir? Kütahya Belediyesi hangi partide? Kütahya Belediye başkanı kimdir?

KÜTAHYA BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE? KÜTAHYA BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Kütahya Belediyesi Başkanı Alim Işık Kimdir?

Prof.Dr. Alim IŞIK, 03 Şubat 1959’da Kütahya ili Simav ilçesine bağlı Kuşu Kasabası’nda doğdu. Babasının adı Ali, annesinin adı Meryem’dir. İlk ve orta okulu Kuşu Kasabasında, liseyi ise Çanakkale Öğretmen Lisesinde yatılı olarak okudu. 1982 yılında Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri Bölümü’nü Fakülte birincisi olarak bitirdi. Yüksek lisans (1984) ve doktorasını (1988) ÇÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Tarımsal Mekanizasyon Anabilim Dalı’nda tamamladı.Tarımsal Mekanizasyon Anabilim Dalı’nda 1991’de Doçent, 1997’de de Profesör oldu. ÇÜ Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri Bölümünde; 1997 yılına kadar sırasıyla Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi ve Öğretim Üyesi (Doçent ve Profesör) olarak görev yaptı.1997-2000 yıllarında Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Simav Teknik Eğitim Fakültesi Dekanlığı, 2000-2001 yıllarında Dumlupınar Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2000 yılında DPÜ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Anabilim dalında tekrar Profesör oldu.Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde Öğretim Üyeliği, DPÜ’de Senato ve Yönetim Kurulu Üyeliklerinin yanı sıra Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığı görevlerini yürüttü.Bilimsel alanda, uluslar arası ve ulusal düzeyde yayınlanmış makale, bildiri ve kitaplardan oluşan toplam 200 dolayında bilimsel yayını bulunmaktadır. 2004 ve 2014 yılı Mahalli İdareler seçimlerinde MHP Kütahya Belediye Başkanı adayı oldu.2007-2015 yılları arasında TBMM 23’üncü, 24’üncü ve 25’inci Dönem MHP Kütahya Milletvekili, MHP grubu adına Sanayi Ticaret Enerji Tabii Kaynaklar Bilim ve Teknoloji Komisyonu üyeliği ile İslam Konferansı Örgütü Parlamento Birliği (İKÖPAB) ve Asya Parlamenterler Birliği (APA) Türk Grubu Üyeliği görevlerinde bulundu.2015-2018 yıllarında Türk Hava Kurumu Üniversitesi Havacılık Meslek Yüksekokulu Uçak Teknolojisi Programı Öğretim Üyesi, Mühendislik Fakültesi ile Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekan Vekilliği, Rektör Yardımcılığı, Vekil Rektörlük ve Üniversite Genel Sekreterliği görevlerinde bulundu. Belediye Başkan adaylığı için 01.12.2018 tarihinde THKÜ bünyesindeki görevlerinden ayrıldı.31 Mart 2019 tarihinde yapılan mahalli idareler seçimlerinde Kütahya Belediye Başkanlığına seçilen Prof.Dr.Alim IŞIK, iyi düzeyde İngilizce bilmekte olup, evli ve 3 çocuk babasıdır.