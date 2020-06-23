Kütahya Domaniç'i dolu ve sel vurdu

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve dolu günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar göle dönerken, semt pazarında kurulan tezgahlar yağış nedeniyle dağıldı. Yolda kalan çok sayıda araç ise iş makineleri ile kurtarılmaya çalışıldı.

DHA 23.06.2020 - 09:27

Kütahya Domaniç'i dolu ve sel vurdu - 1
Domaniç ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve dolu yaşamı felç etti.
Kütahya Domaniç'i dolu ve sel vurdu - 2

KİLOLARCA SEBZE-MEYVE YAĞMUR SULARIYLA SÜRÜKLENDİ

Bir anda bastıran yağmur ilçe pazarında esnafa zor anlar yaşattı, kilolarca sebze ve meyve yağmur suları ile sürüklendi.
Kütahya Domaniç'i dolu ve sel vurdu - 3
Pazarcı esnafı tezgahlardaki ürünlerini kurtarmak için büyük mücadele verdi.
Kütahya Domaniç'i dolu ve sel vurdu - 4

BİR EVİN GİRİŞİNİ SU BASTI

Yağmurun ardından cadde ve sokaklar göle dönerken, bir evin girişini su bastı.
Kütahya Domaniç'i dolu ve sel vurdu - 5

BİR PAZARCI MAHSUR KALDI

Bir pazarcı esnafı yağışta dolan çevre yolunda mahsur kaldı. Göle dönüşen karayolunda kalan bir pazarcı esnafının kamyonetini ise belediye ekipleri iş makinesiyle kurtardı.
Kütahya Domaniç'i dolu ve sel vurdu - 6
Çok sayıda ev ve işyerini sel suları basarken elektrik ve internetin de kesilmesiyle ilçe de hayat felç oldu.
Kütahya Domaniç'i dolu ve sel vurdu - 7
İlçede önceki gün yağan sağanak yağış ve dolu nedeniyle ilçede hayat durmuş, cadde ve sokaklar yine kısa sürede göle dönmüştü.
Kütahya Domaniç'i dolu ve sel vurdu - 8
Kütahya Domaniç'i dolu ve sel vurdu - 9
Kütahya Domaniç'i dolu ve sel vurdu - 10
Kütahya Domaniç'i dolu ve sel vurdu - 11
Kütahya Domaniç'i dolu ve sel vurdu - 12
Kütahya Domaniç'i dolu ve sel vurdu - 13
Kütahya Domaniç'i dolu ve sel vurdu - 14

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER