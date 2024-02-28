Kütahya'da bir adam terk edilmiş köyde iki yıldır tek başına yaşıyor
Kütahyalı 87 yaşındaki İbrahim Elaslan, 54 yıl önceki depremin ardından zamanla boşalan Emet ilçesine bağlı Kalfalar köyünde tek başına yaşamını sürdürüyor.
DEPREMİN ARDINDAN GÖÇ VERMEYE BAŞLADI
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye'nin en az nüfusuna sahip yerleşim yerleri arasında Kütahya'nın Kalfalar köyü yer alıyor.
Köy 1970 yılında Gediz'de meydana gelen depremin ardından göç vermeye başladı.
Köy sakinlerinin bir kısmı yakındaki Örencik köyünde yapılan deprem evlerine yerleşti, kalanlar da zamanla başka yerlere göç etti.