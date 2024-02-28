Kütahya'da bir adam terk edilmiş köyde iki yıldır tek başına yaşıyor

CAMİYİ CEMAATSİZ BIRAKMIYOR

Elaslan, zorluklara rağmen yalnız olmaya alıştığını belirterek, "Yemeğimi kendim yapıyorum, çayımı demliyorum. Bazen de çocuklarımın getirdiği yemekleri yiyorum. Çocuklarım, beni yaşadıkları ilçeye götürmek istiyor ama ben burada mutluyum" diye konuştu.

Köyün camisinin anahtarının kendisinde olduğunu ifade eden Elaslan, bazen de camiye giderek tek başına namaz kıldığını, camiyi cemaatsiz bırakmadığını söyledi.