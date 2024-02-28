Kütahya'da bir adam terk edilmiş köyde iki yıldır tek başına yaşıyor

Kütahyalı 87 yaşındaki İbrahim Elaslan, 54 yıl önceki depremin ardından zamanla boşalan Emet ilçesine bağlı Kalfalar köyünde tek başına yaşamını sürdürüyor.

Kütahya'da bir adam terk edilmiş köyde iki yıldır tek başına yaşıyor - 1

DEPREMİN ARDINDAN GÖÇ VERMEYE BAŞLADI

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye'nin en az nüfusuna sahip yerleşim yerleri arasında Kütahya'nın Kalfalar köyü yer alıyor.

Köy 1970 yılında Gediz'de meydana gelen depremin ardından göç vermeye başladı.

Köy sakinlerinin bir kısmı yakındaki Örencik köyünde yapılan deprem evlerine yerleşti, kalanlar da zamanla başka yerlere göç etti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kütahya'da bir adam terk edilmiş köyde iki yıldır tek başına yaşıyor - 2

SEÇİMLERDE SANDIK KURULMUYORDU

Sadece İbrahim ve Naime Elaslan çifti ikamet ettiği için seçimlerde köyde sandık kurulmuyordu.

Köy 2019 yılında 3 kilometre uzaklıktaki Örencik köyü muhtarlığına bağlandı.

İbrahim Elaslan'ın eşi 28 Ekim 2022'de vefat edince 4 çocuğu ve 11 torunu da başka yerlere taşındı ve yaşlı adam köyde yalnız kaldı.

Kütahya'da bir adam terk edilmiş köyde iki yıldır tek başına yaşıyor - 3

Elaslan yaklaşık iki yıldır ihtiyaçlarını kendisi karşılıyor, köyün boş sokaklarında dolaşıp camiye gidiyor, bahçe işleriyle ilgilenerek vakit geçiriyor.

Kütahya'da bir adam terk edilmiş köyde iki yıldır tek başına yaşıyor - 4

"TEK BAŞIMA YAŞAMAYI SEVİYORUM"

İbrahim Elaslan, bazı evlerin yıkıldığı depremin ardından göç yaşandığını anlattı.

Köyde son 10 yıldır kimsenin kalmadığını, eşinin de vefatıyla yalnız yaşamaya başladığını belirtti.

Elaslan, "Pazara gittiğimde bana nereli olduğumu soruyorlar. Ben de Kalfalarlıyım, orayı ben temsil ediyorum diyorum. Bana inanmıyorlar. Kalfalar'da kimse yok, tek başına yaşanılır mı, diye soruyorlar. Ben de tek başıma yaşamayı seviyorum cevabını veriyorum" diye konuştu.

Kütahya'da bir adam terk edilmiş köyde iki yıldır tek başına yaşıyor - 5

CAMİYİ CEMAATSİZ BIRAKMIYOR

Elaslan, zorluklara rağmen yalnız olmaya alıştığını belirterek, "Yemeğimi kendim yapıyorum, çayımı demliyorum. Bazen de çocuklarımın getirdiği yemekleri yiyorum. Çocuklarım, beni yaşadıkları ilçeye götürmek istiyor ama ben burada mutluyum" diye konuştu.

Köyün camisinin anahtarının kendisinde olduğunu ifade eden Elaslan, bazen de camiye giderek tek başına namaz kıldığını, camiyi cemaatsiz bırakmadığını söyledi.

Kütahya'da bir adam terk edilmiş köyde iki yıldır tek başına yaşıyor - 6

CANI SIKILDIĞINDA ARABASINA BİNİP GEZİYOR

Elaslan haftanın belli günlerinde ihtiyaçlarını almak için yakındaki Çavdarhisar ilçesindeki pazara ve Örencik köyüne gittiğini anlattı.

Canı sıkıldığında arabasına binip diğer köylere gidiyor, kahvehanede çay içiyor ve alışveriş yapıyor.

Kütahya'da bir adam terk edilmiş köyde iki yıldır tek başına yaşıyor - 7

"EŞİMİN KULLANDIĞI EŞYALARI HİÇ KALDIRMADIM"

Eşinden bahsederken Elaslan, "Eşimin mezarını da sık sık ziyaret ediyorum. Onun yokluğunu her zaman hissediyorum. Kullandığı eşyaları hiç kaldırmadım. Her zaman onu hatırlıyorum, çok kıymetli bir kadındı. Akşam olduğunda ise evime dönüyorum. Bazen Örencik'teki oğluma da misafir oluyorum. Diğer çocuklarım ise farklı illerde yaşıyor" diye konuştu.

İbrahim Elaslan, köyünü ve evini ölene kadar terk etmeyeceğini sözlerine ekledi.

Kütahya'da bir adam terk edilmiş köyde iki yıldır tek başına yaşıyor - 8

"KÖYDE SADECE 1 HANE KALDI"

Örencik köyü muhtarı Ahmet Açar da köyde 1970'li yıllarda 100 hanenin olduğunu belirtti.

Açar köydeki göçü anlatırken,  "Artık İbrahim amca dışında kimse kalmadı. Hanelerin çoğu da yıkık. Birkaç evde zaman zaman gelip kısa dönem kalanlar oluyor. Köyde sadece bir hane kaldı" ifadelerini kullandı.

Kütahya'da bir adam terk edilmiş köyde iki yıldır tek başına yaşıyor - 9
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