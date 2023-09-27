Kuyumcuda içinde 104 yüzük bulunan çanta çalındı

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesindeki bir kuyumcuda, içerisinde 104 yüzük bulunan çanta çalındı. Çantayı çaldığı tespit edilen M.K. isimli kadın gözaltına alındı.

Kuyumcuda içinde 104 yüzük bulunan çanta çalındı - 1

Zeytinburnu’nda bir kuyumcu dükkanında içinde yüzüklerin bulunduğu çanta çalındı.

İlçedeki Gökalp Mahallesi’nde bulunan bir kuyumcu dükkanında meydana gelen olayda, kuyumcu kuryesi R.E.'nin içinde 104 altın yüzük bulunan çantası çalındı.

Şikayet üzerine güvenlik kamera görüntüleri incelendiğinde, içerde müşteri olarak bulunan bir kadının çantayı fark ettirmeden alıp uzaklaştığı görüldü.

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Kuyumcuda içinde 104 yüzük bulunan çanta çalındı - 2

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada hırsızlığı yapan kişinin 45 yaşındaki M.K. olduğunu tespit etti. Daha önceden 4 suç kaydı bulunan M.K., Pendik’teki evinde gözaltına alındı.

Kuyumcuda içinde 104 yüzük bulunan çanta çalındı - 3

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheli M.K.'nin 10 Mayıs’ta da Fatih’te bulunan bir kuyumcu dükkanında da hırsızlık yaptığı belirlendi.

Kuyumcuda içinde 104 yüzük bulunan çanta çalındı - 4

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli M.K. adliyeye sevk edildi.

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