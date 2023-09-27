Kuyumcuda içinde 104 yüzük bulunan çanta çalındı
İstanbul’un Zeytinburnu ilçesindeki bir kuyumcuda, içerisinde 104 yüzük bulunan çanta çalındı. Çantayı çaldığı tespit edilen M.K. isimli kadın gözaltına alındı.
Zeytinburnu’nda bir kuyumcu dükkanında içinde yüzüklerin bulunduğu çanta çalındı.
İlçedeki Gökalp Mahallesi’nde bulunan bir kuyumcu dükkanında meydana gelen olayda, kuyumcu kuryesi R.E.'nin içinde 104 altın yüzük bulunan çantası çalındı.
Şikayet üzerine güvenlik kamera görüntüleri incelendiğinde, içerde müşteri olarak bulunan bir kadının çantayı fark ettirmeden alıp uzaklaştığı görüldü.