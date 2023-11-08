Kuzey ışıkları Türkiye’de daha sık görülecek (“2025 yılı yaklaştıkça maksimum seviyeye çıkacak”)

Dünyada genellikle Kuzey Kutbu’na yakın bölgelerde daha sık görülen kuzey ışıkları, 5 Kasım gecesi güneş yüzeyinde meydana gelen bir patlama nedeniyle Avrupa’nın birçok ülkesinde ve Türkiye’nin bazı şehirlerinde de görüldü.

Uzmanlar, yaşanan olayın Güneş’teki patlamaların maksimum seviyeye ulaşacağı 2025’e yaklaştıkça armasını bekliyor.

Ankara Üniversitesi (AÜ) Kreiken Rasathanesi Müdürü Doç. Dr. Mesut Yılmaz, Türkiye ile çeşitli ülkelerde gözlemlenen ve sosyal medyada paylaşılan kuzey ışıklarına ilişkin soruları yanıtladı.

Türkiye’de ve Avrupa’nın bazı ülkelerinde sosyal medyada paylaşılan görselleri incelediklerinde kuzey ışıklarına benzeyen ışık dalgaları olduğu kanaatine vardıklarını ifade eden Yılmaz, “Zaten bu gökyüzü olayının, kutuplar dışında orta enlemlerdeki ülkelerde görülmesi ilk kez olmuyor. Daha önceki yıllarda da benzer görüntülerin oluştuğunu biliyoruz. Günümüzde cep telefonlarının net görüntü çekebiliyor olması bu doğa olayını popüler hale getirdi ve farkındalığı artırdı diyebiliriz.” diye konuştu.