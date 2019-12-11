Kuzey Marmara Otoyolu'nda sona yaklaşıldı

Güzergah boyunca sanayi bölgelerine ve nüfus oranı yoğun bölgelere yapılan bağlantı yolları ve kavşaklarla, otoyol çevresinde mal ve hizmetlerin kolaylıkla ekonomik hayata katılması mümkün olacak. Bu sayede İstanbul'a ve Avrupa'ya hızla erişebilen şehirlerin sayısı artmakla birlikte bölgesel ekonomik kalkınmaya da büyük katkı sunulacak.