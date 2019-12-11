Kuzey Marmara Otoyolu'nda sona yaklaşıldı

İstanbul, Kocaeli ve Sakarya hattında inşa edilen ve bugüne kadar yüzde 85 fiziki ilerleme sağlanan 398 kilometre uzunluğundaki Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nde çalışmalar devam ediyor.
İstanbul'un batısındaki Kınalı mevkisinden başlayıp Kocaeli ve Sakarya'yı kuzeyden geçerek Sakarya'nın Akyazı ilçesi yakınlarında sonlanan proje, 3 ana bölümde 7 kesimden oluşuyor.
Proje kapsamında, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün de yer aldığı İstanbul'un kuzeyinden geçen 148 kilometrelik Odayeri-Paşaköy arası, 26 Ağustos 2016'dan bu yana hizmet veriyor.
İstanbul'un Avrupa yakasında 3 kesimden oluşan Kınalı-Odayeri arası ana yol ve bağlantı yolu olmak üzere toplam 80 kilometrelik bölüm ile Anadolu yakası, Kocaeli ve Sakarya'dan geçerek 3 kesimden oluşan Kurtköy-Akyazı arasındaki 170 kilometrelik bölümde yapım çalışmalarına devam ediliyor.
Otoyol projesinin, İstanbul-İzmir Otoyolu'na ve 1915 Çanakkale Köprüsü ile Malkara-Çanakkale kesiminde yapım çalışmaları süren Kınalı-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu'na entegre edilmesiyle İstanbul'un çevre illere, Ege ve Akdeniz bölgelerine erişiminde kolaylık sağlanacak.
Güzergah boyunca sanayi bölgelerine ve nüfus oranı yoğun bölgelere yapılan bağlantı yolları ve kavşaklarla, otoyol çevresinde mal ve hizmetlerin kolaylıkla ekonomik hayata katılması mümkün olacak. Bu sayede İstanbul'a ve Avrupa'ya hızla erişebilen şehirlerin sayısı artmakla birlikte bölgesel ekonomik kalkınmaya da büyük katkı sunulacak.
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde inşa edilecek demir yolu sistemiyle Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan ulaştırma alternatifleri zenginleşecek. Ulaşım altyapısı gelişen ve büyüyen İstanbul'un, Avrasya bölgesinde sosyal, kültürel ve ekonomik merkez olma özelliğini uzun yıllar muhafaza etmesi planlanıyor.
Otoyol projesi kapsamında, toplam 32 bin 379 metrelik 10 tünel, 56 bin 66 metrelik 69 viyadük bulunuyor. 2 bin 968 metre uzunluğundaki 2 tünel hizmete sunulurken, kalan 29 bin 411 metrelik kesimin 25 bin 108 metresinde kazı çalışmaları tamamlandı.
Viyadük yapım çalışmalarında ise 44 bin 522 metre uzunluğunda 52 adet viyadük tamamlanarak kullanıma alınırken, 11 bin 544 metrelik kesimde çalışmalar devam ediyor.
Otoyolun Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü de kapsayan 148 kilometrelik kesimi 26 Ağustos 2016’da açılırken, yapım çalışmalarının 2016'da başladığı diğer kesimlerde bugüne kadar toplam 108,4 kilometre otoyol hizmete açıldı.
Projenin Asya tarafında yüzde 80, Avrupa tarafında ise yüzde 90 olmak üzere toplamda yaklaşık yüzde 85 fiziki ilerleme sağlandı.
2020'nin ilk yarısında, Avrupa tarafındaki 38,53 kilometrelik kesimin açılarak Avrupa ayağının tamamlanması, yılın ikinci yarısında ise Asya tarafındaki kalan son 103,45 kilometre otoyolun peyderpey trafiğe açılması öngörülüyor.
Ayrıca, Kınalı-Odayeri ve Kurtköy-Akyazı bölümlerinde 143 köprü, 73 üst geçit, 96 alt geçit, 599 menfez inşa ediliyor. Bunun yanı sıra toplam 46 yüksek standartlı kavşağın da inşası gerçekleştirilecek.
Otoyol güzergahında bulunan yerlerde hava kalitesi, gürültü ölçümleri, su ve toprak kalitesi ölçümleriyle fiziksel çevre çalışmaları yapılıyor.
Gelecek yılın sonunda tamamı açılması beklenen otoyol, Sakarya Nehri'ni Rüstemler mevkisinde Türk mühendislerce hazırlanan ve özel bir inşa metodu olan dengeli konsol sistemiyle 260 metre orta açıklıklı köprü sayesinde geçecek.