Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 10 kişi öldü, 61 kişi yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 7 aracın karıştığı kazada 10 kişi öldü, 61 kişi yaralandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığını duyururken kazaya karışan araçlardan 6'sının sürücüsü gözaltına alındı. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan otoyolun İstanbul istikameti, araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından tek şeritten kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 10 kişi öldü, 61 kişi yaralandı - 1

Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul yönü Taşkısığı mevkisinde, Giresun'daki cenaze töreninden dönenleri taşıyan otobüsün de aralarında olduğu 3 otobüs ve 1 tırın bulunduğu 7 araç, henüz belirlenemeyen nedenle zincirleme kaza yaptı.

OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER

TÜRKİYE HABERLERİ

Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 10 kişi öldü, 61 kişi yaralandı - 2

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye, AFAD ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 10 kişi öldü, 61 kişi yaralandı - 3

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde ulaşım durdu.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 10 kişi öldü, 61 kişi yaralandı - 4

Ekiplerin yaptığı kontrolde, Nihal Yıldız (53), Adem Akyol (58), Alperen Ayhan (16), Kenan Cin (46), Ergin Çınar (57), Erdoğan Mandal (42), Satılmış Furkan Öztürk (25), Sedat Değirmenci (53) ve Hüseyin Kamil Yıldız'ın (31) hayatını kaybettiği belirlendi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 10 kişi öldü, 61 kişi yaralandı - 5

Kazada yaşamını yitiren bir kişinin ise kimliğinin tespit edilmesi için çalışmalar sürüyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 10 kişi öldü, 61 kişi yaralandı - 6

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde ulaşım durdu. Ekipler, yoğun sisin etkili olduğu bölgede araçları yoldan kaldırmak için çalışma yürüttü.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 10 kişi öldü, 61 kişi yaralandı - 7

Trafik akışı, Anadolu Otoyolu'na yönlendirildi. Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara istikametinde ise ulaşım normal seyrinde ilerledi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 10 kişi öldü, 61 kişi yaralandı - 8

Ulaşıma kapanan otoyolun İstanbul istikameti, araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından yeniden araç trafiğine açıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 10 kişi öldü, 61 kişi yaralandı - 9

Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse bölgeye gelerek inceleme yaptı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 10 kişi öldü, 61 kişi yaralandı - 10

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kaza ile ilgili olarak Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup bir cumhuriyet başsavcı vekili koordinesinde 3 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 10 kişi öldü, 61 kişi yaralandı - 11

Öte yandan kazaya karışan araçlardaki 6 sürücü gözaltına alındı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 10 kişi öldü, 61 kişi yaralandı - 12

Kaza yerinde incelemelerde bulunan Vali Yaşar Karadeniz, gazetecilere, Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul istikameti Sakarya kesimi Taşkısığı mevkisinde 7 aracın karıştığı kazada 10 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 10 kişi öldü, 61 kişi yaralandı - 13

Karadeniz, hem olay yeri inceleme ekiplerinin hem de Cumhuriyet Başsavcısının da ekibiyle bölgede inceleme yaptığını belirterek, ekiplerin yolun trafiği açılması için çalışma yürüttüğünü kaydetti.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 10 kişi öldü, 61 kişi yaralandı - 14

Kazanın oluş şekliyle ilgili olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının devam ettiğini vurgulayan Karadeniz, "Bir otomobilin tıra çarpması şeklinde başladığı tahmin ediliyor. Daha sonra diğer araçların çarptığı şeklinde. Yine ilk tespitlere göre vefat edenlerin bir kısmının, araçlardan inen yayalara arkadan gelen bir başka aracın çarpması şeklinde olabileceği tahmin ediliyor. Bunlar şu anda ilk tespit, önemli olan belirleyici olacak olan şey; olay yeri inceleme ekiplerinin ve cumhuriyet savcılarımızın burada yapacağı tespitler olacak." ifadelerini kullandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 10 kişi öldü, 61 kişi yaralandı - 15
Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 10 kişi öldü, 61 kişi yaralandı - 16
Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 10 kişi öldü, 61 kişi yaralandı - 17
Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 10 kişi öldü, 61 kişi yaralandı - 18
Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 10 kişi öldü, 61 kişi yaralandı - 19
Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 10 kişi öldü, 61 kişi yaralandı - 20
Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 10 kişi öldü, 61 kişi yaralandı - 21
Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 10 kişi öldü, 61 kişi yaralandı - 22
Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 10 kişi öldü, 61 kişi yaralandı - 23
Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 10 kişi öldü, 61 kişi yaralandı - 24
Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 10 kişi öldü, 61 kişi yaralandı - 25
Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 10 kişi öldü, 61 kişi yaralandı - 26
Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 10 kişi öldü, 61 kişi yaralandı - 27
Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 10 kişi öldü, 61 kişi yaralandı - 28
Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 10 kişi öldü, 61 kişi yaralandı - 29
Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 10 kişi öldü, 61 kişi yaralandı - 30
Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 10 kişi öldü, 61 kişi yaralandı - 31
Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 10 kişi öldü, 61 kişi yaralandı - 32
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