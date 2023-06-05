Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca istikameti Yassı ören mevkiinde Türk Havayollarına ait işçi servisinin de aralarında bulunduğu zincirleme kaza meydana geldi. Kazada çok sayıda kişi yaralanırken, trafik tek şeritten devam ediyor.
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