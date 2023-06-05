Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca istikameti Yassı ören mevkiinde Türk Havayollarına ait işçi servisinin de aralarında bulunduğu zincirleme kaza meydana geldi. Kazada çok sayıda kişi yaralanırken, trafik tek şeritten devam ediyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı - 1

Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca istikameti Yassı ören mevkiinde zincirleme kaza meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı - 2

Türk Havayolları'na ait işçi servisinin de aralarında bulunduğu kazada çok sayıda yaralı var.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı - 3
Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı - 4
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