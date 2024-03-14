Kuzu balığı tuttuğunu sandı, oltanın ucundan köpek balığı çıktı

Kısa süre sonra Varol’un oltasına büyük bir balık takıldı.

Misinayı dikkatli bir şekilde çekmeye başlayan Ali Varol, balık yaklaştıkça heyecanlanmaya başladı.

Bu anlar cep telefonu tarafından kaydedilirken, Varol, en az 10 kilo bir kuzu balığı yakaladığını düşünerek sevinç yaşamaya başladı.