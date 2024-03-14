Kuzu balığı tuttuğunu sandı, oltanın ucundan köpek balığı çıktı
Antalya’da yaklaşık 200 metre açıkta balık avlamaya çıkan amatör balıkçının oltasına 25 kilogram ağırlığında köpek balığı takıldı. Köpek balığını görünce şaşkınlık yaşayan Ali Varol, şaşkınlığı atlatıp misinayı çekmeye devam ederken, misinayı koparan balık gözden kayboldu.
Antalya’da Almanca öğretmenliği yapan ve boş zamanlarını teknesiyle balığa çıkan Ali Varol, balık tutmak için Boğaz mevkisinden denize açıldı.150-200 metre açıldıktan sonra kuzu balığı avlamak için oltasını attı.