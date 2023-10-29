Cumhuriyet'in İlanının 100. Yıl Dönümü

KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023-2024 KYK burs/kredi sonuçları bekleniyor

Yüz binlerce öğrencinin beklediği 2023 KYK Burs ve kredi başvuruları geride kaldı. Burs ve kredi başvurularının ardından şimdi de değerlendirme işlemleri ve sonuçlar gündemde. Peki, 2023-2024 KYK burs başvuru sonuçları ne zaman belli olur?

KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023-2024 KYK burs/kredi sonuçları bekleniyor - 1

Burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden alındı. İlk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları KYK burs ve kredi başvurularını tamamladı. Gözler şimdi Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak sonuç açıklamasına çevrildi. İşte, KYK burs/kredi başvuru sonuçları hakkında bilgiler...

TÜRKİYE HABERLERİ

KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023-2024 KYK burs/kredi sonuçları bekleniyor - 2

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs ve kredi başvuruları, 12-19 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleşecek. Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları kasım ayında başlamış ve sonuçlar 16 Aralık'ta açıklanmıştı.

Buna göre; KYK burs başvuru sonuçlarının bu yıl kasım ayının sonlarına doğru açıklanması bekleniyor.

KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023-2024 KYK burs/kredi sonuçları bekleniyor - 3

KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

Öğrenciler, kendilerine verilen şifrelerle internet üzerinden kredi ve burslarının yatırılacağı Ziraat Bankası şubelerini de öğrenebilirler. Ayrıca öğrencilerimiz bankamatik kartlarını da bankadan temin edecekler.

KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023-2024 KYK burs/kredi sonuçları bekleniyor - 4

KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2022-2023 eğitim öğretim yılında ön lisans ve lisans öğrencileri için burs ücreti aylık 1.250 TL olarak belirlenmişti.

Burs ödemeleri yüksek lisansta 2500 TL, doktorada 3750 TL olarak güncellenmişti.

DAHA FAZLA GÖSTER