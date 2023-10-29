KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023-2024 KYK burs/kredi sonuçları bekleniyor

Burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden alındı. İlk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları KYK burs ve kredi başvurularını tamamladı. Gözler şimdi Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak sonuç açıklamasına çevrildi. İşte, KYK burs/kredi başvuru sonuçları hakkında bilgiler...