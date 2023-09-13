KYK yedek yurt başvuruları ne zaman? KYK'da yedek sırası ne zaman gelir? GSB açıkladı

2023-2024 eğitim öğretim yılı yurt başvuru sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2023-2024 eğitim öğretim yılı yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını, ilk yerleştirme oranının yüzde 87 olduğunu bildirdi. Bu gelişmenin ardından herhangi bir yurda yerleşemeyen öğrenciler, yedek yurt yerleştirme sürecine odaklandı. Peki, KYK yedek yurt yerleştirmeleri ne zaman?

KYK yedek yurt başvuruları ne zaman? KYK'da yedek sırası ne zaman gelir? GSB açıkladı - 1

29 Ağustos ile 2 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen yurt yerleştirme sürecinin ilk aşaması tamamlandı. Başvurular 12 kamu kurumu tarafından dijital olarak analiz edildi ve sonuçlar ilan edildi. Şimdi tüm gözler yedek yurt başvurularında olacak. İşte, KYK yedek yurt yerleştrime süreci hakkında bilgiler...

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KYK yedek yurt başvuruları ne zaman? KYK'da yedek sırası ne zaman gelir? GSB açıkladı - 2

KYK YEDEK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN?

Bakan Bak, 2023-2024 yılı yurt başvuruları ilk yerleştirme oranlarına ilişkin şunları aktardı:

“İlk aşamada yüzde 87’lik bir yerleştirme oranı ile yeni bir rekora imza attık. Bugüne kadarki en yüksek talebi almış olmamıza rağmen tarihimizin en yüksek yerleştirme oranına ulaştık. Öğrencilerimiz ve ailelerimiz sonuçlara e-Devlet üzerinden ulaşabilirler. Yedek yerleştirmelerimiz hızla devam edecek. Pazartesi ve perşembe günleri olmak üzere haftada iki gün yedek yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız. Öğrencilerimiz bu sonuçları da yine e-Devlet üzerinden takip edebilirler. Çok kısa süre içerisinde de kalan öğrencilerimizin tamamını yerleştirmiş olacağız.”

Bakanlıkça belirlenen tarihlerde yedek alım sonuçları açıklanacak. Sonuçların https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama linkinden takip edilmesi gerekmekte.

KYK yedek yurt başvuruları ne zaman? KYK'da yedek sırası ne zaman gelir? GSB açıkladı - 3

KYK YEDEK YURT SIRASI NE ZAMAN GELİR?

KYK yurt yerleştirmeleri maddi duruma göre ve belirli kriterlere göre yapılıyor.

Sıralandırma sonrasında asil sıra ve yedek sıra belirleniyor. Asil listede yer alan öğrenciler direkt olarak kayıt yaptırma hakkı kazanırken yedek sırada bulunanlar sıranın kendilerine gelmesini bekliyor.


KYK yedek yurt başvuruları ne zaman? KYK'da yedek sırası ne zaman gelir? GSB açıkladı - 4

Kayıt hakkı kazandığı halde kayıt yaptırmayanlar veya yurtlardan ayrılanlar oldukça yedek sıradaki kişilere sıra geliyor.

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