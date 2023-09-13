KYK yedek yurt başvuruları ne zaman? KYK'da yedek sırası ne zaman gelir? GSB açıkladı
2023-2024 eğitim öğretim yılı yurt başvuru sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2023-2024 eğitim öğretim yılı yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını, ilk yerleştirme oranının yüzde 87 olduğunu bildirdi. Bu gelişmenin ardından herhangi bir yurda yerleşemeyen öğrenciler, yedek yurt yerleştirme sürecine odaklandı. Peki, KYK yedek yurt yerleştirmeleri ne zaman?
29 Ağustos ile 2 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen yurt yerleştirme sürecinin ilk aşaması tamamlandı. Başvurular 12 kamu kurumu tarafından dijital olarak analiz edildi ve sonuçlar ilan edildi. Şimdi tüm gözler yedek yurt başvurularında olacak. İşte, KYK yedek yurt yerleştrime süreci hakkında bilgiler...