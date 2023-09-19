KYK yurt nakil başvuruları ne zaman, nakil işlemleri nasıl yapılır? (2023-2024 GSB KYK yurt nakil başvuru işlemleri)

KYK YURT NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK yurt nakil başvurularının sonuçları, başvurunun yapıldığı tarihten itibaren işleme alınır. Bu süre, her öğrenci için değişiklik gösterebilir. KYK yurt talebinizi ne kadar önce yaparsanız, sonuçların daha erken açıklanma olasılığı da o kadar artar.

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