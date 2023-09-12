KYK yurt sonuçları sorgulama 2023: KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru sonuçları, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte sorgulanıyor. YKS tercih sonuçlarına göre, yaşadıkları şehirlerden başka şehirlere üniversite eğitimi almak için giden öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Peki, 2023-2024 KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak
2023-2024 KYK yurt başvuru sonuçları için geri sayım başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından 2 Eylül'de tamamlanan KYK yurt başvuruları sonrasında gözler bakanlıktan yapılacak sonuç duyurusuna çevrildi. Peki, KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?