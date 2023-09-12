KYK yurt sonuçları sorgulama 2023: KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru sonuçları, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte sorgulanıyor. YKS tercih sonuçlarına göre, yaşadıkları şehirlerden başka şehirlere üniversite eğitimi almak için giden öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Peki, 2023-2024 KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak

KYK yurt sonuçları sorgulama 2023: KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 1

2023-2024 KYK yurt başvuru sonuçları için geri sayım başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından 2 Eylül'de tamamlanan KYK yurt başvuruları sonrasında gözler bakanlıktan yapılacak sonuç duyurusuna çevrildi. Peki, KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

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KYK yurt sonuçları sorgulama 2023: KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 2

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından, 29 Ağustos tarihinde başlayan KYK yurt başvuruları, 2 Eylül'de sona erdi.

Bakanlıkça belirlenen tarihlerde hak sahipleri ve yedek alım sonuçları ilan edilecek. KYK yurt başvuru sonuçlarının eylül ayının son haftasına kadar paylaşılması bekleniyor.

KYK yurt sonuçları sorgulama 2023: KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 3

2023-2024 KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

KYK yurt başvuru sonuçları e-devlet üzerinden öğrenebilecek. KYK yurt sonuçları açıklandığında sorgulama ekranındaki bilgileri eksiksiz dolduran öğrenciler başvuru sonuçlarına erişebilecek.

KYK yurt sonuçları sorgulama 2023: KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 4

KYK YURT ÜCRETİ NE ZAMAN ÖDENİR?

İlk kayıt ücreti ödendikten sonra yurt ücreti içinde bulunulan ayın son günü saat 23.00'e kadar ödenmelidir. Ancak yurtlarda barınan öğrencilere, eylül ayı yurt ücretlerini ödemeleri için 15 Eylül saat 23.00'e kadar süre verilir. Bu süre sonunda ödemelerini yapmayan öğrencilerin kayıtları silinir.

KYK yurt sonuçları sorgulama 2023: KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 5

ÜCRETSİZ BARINMA HAKKI OLAN ÖĞRENCİLER

Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri,

Gazi ve gazi çocukları,

Anne ve babası vefat etmiş olan yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler,

Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar,

Devlet koruması altında olanlar,

Bakanlık yurtlarında ücretsiz barınma hakkına sahiptir.

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