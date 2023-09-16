KYK yurt yedek alım sonuçları açıklandı mı? (e-Devlet Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama)
KYK (Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü) yurt yerleştirme sonuçlarının açıklanması ardından gözler yedek alım sonuçlarına çevrildi. Kayıt hakkı kazandığı halde kayıt yaptırmayanlar veya yurtlardan ayrılanlar oldukça yedek sıradaki kişiler, KYK yurtlarına yerleştiriliyor. Peki, KYK yurt yedek alım sonuçları açıklandı mı?
KYK (Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü) yurt yerleştirmelerinin ilk aşaması 13 Eylül Çarşamba günü erişime açıldı. Şimdi ise sıra yedek yerleştirmelerde.