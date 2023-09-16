KYK yurt yedek alım sonuçları açıklandı mı? (e-Devlet Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama)

KYK (Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü) yurt yerleştirme sonuçlarının açıklanması ardından gözler yedek alım sonuçlarına çevrildi. Kayıt hakkı kazandığı halde kayıt yaptırmayanlar veya yurtlardan ayrılanlar oldukça yedek sıradaki kişiler, KYK yurtlarına yerleştiriliyor. Peki, KYK yurt yedek alım sonuçları açıklandı mı?

KYK yurt yedek alım sonuçları açıklandı mı? (e-Devlet Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama) - 1

KYK (Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü) yurt yerleştirmelerinin ilk aşaması 13 Eylül Çarşamba günü erişime açıldı. Şimdi ise sıra yedek yerleştirmelerde.

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KYK yurt yedek alım sonuçları açıklandı mı? (e-Devlet Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama) - 2

YEDEK ALIMLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Yedek yerleştirme süreciyle ilgili bilgi veren Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak; "Yedek yerleştirmelerimiz hızla devam edecek. Pazartesi ve perşembe günleri olmak üzere haftada iki gün yedek yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız. Öğrencilerimiz bu sonuçları da yine e-Devlet üzerinden takip edebilirler. Çok kısa süre içerisinde de kalan öğrencilerimizin tamamını yerleştirmiş olacağız.” ifadelerini kullandı.

KYK yurt yedek alım sonuçları açıklandı mı? (e-Devlet Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama) - 3

YEDEK ALIM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK yurt yedek alım sonuçlarının 18 Eylül veya 21 Eylül tarihlerinde ilan edilmesi bekleniyor.

YEDEK ALIM SONUCU İÇİN TIKLAYIN

KYK yurt yedek alım sonuçları açıklandı mı? (e-Devlet Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama) - 4

Bakanlıkça belirlenen tarihlerde yedek alım sonuçları açıklanmaktadır. Sonuçların https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama linkinden takip edilmesi gerekmektedir.

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