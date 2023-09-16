KYK yurt yedek alım sonuçları açıklandı mı? (e-Devlet Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama)

YEDEK ALIMLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Yedek yerleştirme süreciyle ilgili bilgi veren Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak; "Yedek yerleştirmelerimiz hızla devam edecek. Pazartesi ve perşembe günleri olmak üzere haftada iki gün yedek yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız. Öğrencilerimiz bu sonuçları da yine e-Devlet üzerinden takip edebilirler. Çok kısa süre içerisinde de kalan öğrencilerimizin tamamını yerleştirmiş olacağız.” ifadelerini kullandı.