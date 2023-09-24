KYK yurtları ne zaman açılacak? Gözler GSB KYK yurtları açılış tarihinde

2023-2024 üniversite akademik takvimlerinin belli olmasıyla birlikte, KYK yurtlarının açılış tarihi sorgulanmaya başladı. YKS tercih sonuçlarına göre, kazandıkları üniversitenin bulunduğu şehirlere gidecek olan öğrenciler, barınma ihtiyaçları için KYK yurt açılışlarını bekliyor. Peki, KYK yurtları ne zaman açılacak?