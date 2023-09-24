KYK yurtları ne zaman açılacak? Gözler GSB KYK yurtları açılış tarihinde

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarıyla ilgili tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Bu yıl kazandıkları üniversitelerin bulunduğu şehirlere gidecek olan öğrenciler bir yandan da barınma ihtiyaçlarını karşılayabilmek için KYK yurtlarının açılacağı tarihi merak ediyor. Peki, 2023-2024 GSB KYK yurtları ne zaman açılacak?

KYK yurtları ne zaman açılacak? Gözler GSB KYK yurtları açılış tarihinde - 1

2023-2024 üniversite akademik takvimlerinin belli olmasıyla birlikte, KYK yurtlarının açılış tarihi sorgulanmaya başladı. YKS tercih sonuçlarına göre, kazandıkları üniversitenin bulunduğu şehirlere gidecek olan öğrenciler, barınma ihtiyaçları için KYK yurt açılışlarını bekliyor. Peki, KYK yurtları ne zaman açılacak?

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KYK yurtları ne zaman açılacak? Gözler GSB KYK yurtları açılış tarihinde - 2

2023 KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

KYK yurtları açılış tarihi henüz açıklanmadı. Genellikle üniversitelerde yeni öğrenim döneminin başlaması ile KYK yurtları açılıyor.

İllere göre KYK yurtlarının açılış tarihleri değişiklik gösteriyor.

KYK yurtları ne zaman açılacak? Gözler GSB KYK yurtları açılış tarihinde - 3

YURT KAYITLARI NASIL YAPILACAK?

YURTKUR'a bağlı yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, belirtilen tarihlerde https://www.turkiye.gov.tr/" adresinden kayıtlarını yaptırabilecek. Öğrenciler ayrıca kazandıkları yurda giderek şahsen de kayıt olabilecek.

KYK yurtları ne zaman açılacak? Gözler GSB KYK yurtları açılış tarihinde - 4

2023-2024 KYK YURT ÜCRETLERİ

2023-2024 KYK yurt ücretleri en düşük 345 liradan başlıyor. Aylık ücretler turt tipine göre 570 liraya kadar yükselebiliyor. İşte, yurt tiplerine göre güncel ücretler;

TİP1

Ücret: 345 lira

Depozito: 855 lira

TİP2

Ücret:405 lira

Depozito: 1020 lira

TİP3

Ücret:405 lira

Depozito: 1020 lira

TİP4

Ücret: 480 lira

Depozito: 1100 lira

TİP5

Ücret:510 lira

Depozito: 1200 lira

TİP6

Ücret: 570 lira

Depozito: 1365 lira

Kıbrıs

Ücret: 750 lira

Depozito: 1620 lira

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