KYK yurtları ne zaman açılacak? Gözler GSB KYK yurtları açılış tarihinde
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarıyla ilgili tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Bu yıl kazandıkları üniversitelerin bulunduğu şehirlere gidecek olan öğrenciler bir yandan da barınma ihtiyaçlarını karşılayabilmek için KYK yurtlarının açılacağı tarihi merak ediyor. Peki, 2023-2024 GSB KYK yurtları ne zaman açılacak?
2023-2024 üniversite akademik takvimlerinin belli olmasıyla birlikte, KYK yurtlarının açılış tarihi sorgulanmaya başladı. YKS tercih sonuçlarına göre, kazandıkları üniversitenin bulunduğu şehirlere gidecek olan öğrenciler, barınma ihtiyaçları için KYK yurt açılışlarını bekliyor. Peki, KYK yurtları ne zaman açılacak?