KYK yurtları ne zaman açılacak? Tarih belli oldu mu? (2023-2024 GSB KYK yurt açılış tarihi)

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarının ne zaman açılacağı, başvuru sonuçlarının açıklanması ve yurtlarda yaşamaya hak kazanan öğrencilerin belli olmasıyla birlikte sorgulanıyor. Yaşadıkları şehirlerin dışında üniversite kazanan öğrenciler, barınma ihtiyaçlarını karşılayabilmek için KYK yurtlarına başvurdu. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından, geçtiğimiz hafta yapılan duyuru sonrasında KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı. Peki, 2023-2024 KYK yurtları ne zaman açılacak?

KYK yurtları ne zaman açılacak? Tarih belli oldu mu? (2023-2024 GSB KYK yurt açılış tarihi) - 1

2023-2024 Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK yurtları için tarih araştırmaları başladı. KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, binlerce öğrenci yurt kayıtlarını yaptırmaya başladı. KYK kaydını yaptıran öğrenciler şimdi de KYK yurtlarının ne zaman açılacağını sorguluyor. Peki, KYK yurtları ne zaman açılacak, tarih belli oldu mu?

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KYK yurtları ne zaman açılacak? Tarih belli oldu mu? (2023-2024 GSB KYK yurt açılış tarihi) - 2

2023-2024 KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

KYK yurtları açılış tarihi henüz açıklanmadı.

Yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından KYK yurtları açılış tarihinin de netlik kazanması bekleniyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

KYK yurtları ne zaman açılacak? Tarih belli oldu mu? (2023-2024 GSB KYK yurt açılış tarihi) - 3

YURT KAYITLARI NASIL YAPILACAK?

YURTKUR'a bağlı yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, belirtilen tarihlerde https://www.turkiye.gov.tr/" adresinden kayıtlarını yaptırabilecek. Öğrenciler ayrıca kazandıkları yurda giderek şahsen de kayıt olabilecek.

KYK yurtları ne zaman açılacak? Tarih belli oldu mu? (2023-2024 GSB KYK yurt açılış tarihi) - 4

KYK YURT ÜCRETİ NE ZAMAN ÖDENİR?

İlk kayıt ücreti ödendikten sonra yurt ücreti içinde bulunulan ayın son günü saat 23.00'e kadar ödenmelidir. Ancak yurtlarda barınan öğrencilere, eylül ayı yurt ücretlerini ödemeleri için 15 Eylül saat 23.00'e kadar süre verilir. Bu süre sonunda ödemelerini yapmayan öğrencilerin kayıtları silinir.

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