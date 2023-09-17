KYK yurtları ne zaman açılacak? Tarih belli oldu mu? (2023-2024 GSB KYK yurt açılış tarihi)
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarının ne zaman açılacağı, başvuru sonuçlarının açıklanması ve yurtlarda yaşamaya hak kazanan öğrencilerin belli olmasıyla birlikte sorgulanıyor. Yaşadıkları şehirlerin dışında üniversite kazanan öğrenciler, barınma ihtiyaçlarını karşılayabilmek için KYK yurtlarına başvurdu. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından, geçtiğimiz hafta yapılan duyuru sonrasında KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı. Peki, 2023-2024 KYK yurtları ne zaman açılacak?
2023-2024 Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK yurtları için tarih araştırmaları başladı. KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, binlerce öğrenci yurt kayıtlarını yaptırmaya başladı. KYK kaydını yaptıran öğrenciler şimdi de KYK yurtlarının ne zaman açılacağını sorguluyor. Peki, KYK yurtları ne zaman açılacak, tarih belli oldu mu?