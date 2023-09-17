KYK yurtları ne zaman açılacak? Tarih belli oldu mu? (2023-2024 GSB KYK yurt açılış tarihi)

2023-2024 Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK yurtları için tarih araştırmaları başladı. KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, binlerce öğrenci yurt kayıtlarını yaptırmaya başladı. KYK kaydını yaptıran öğrenciler şimdi de KYK yurtlarının ne zaman açılacağını sorguluyor. Peki, KYK yurtları ne zaman açılacak, tarih belli oldu mu?