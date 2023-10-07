Laboratuvarda üretildi, 3 ilçede doğaya salındı (Samuray arılarının mücadelesi başlıyor)
Karadeniz’de tarımsal ürünlere zarar veren kahverengi kokarca (Halyomorpha halys) zararlısı ile mücadelede yeni bir dönem başladı. Kahverengi kokarca zararlısı ile mücadele için laboratuvarda üretilen samuray arıları, Hopa, Borçka ve Fındıklı ilçelerinde doğaya salındı.
Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, başta fındık olmak üzere tarımsal ürünlere zarar veren kahverengi kokarca (Halyomorpha halys) zararlısı ile biyolojik mücadele için laboratuvarda üretilen Çin menşeli samuray arılarını doğaya salmaya başladı.