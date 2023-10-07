Laboratuvarda üretildi, 3 ilçede doğaya salındı (Samuray arılarının mücadelesi başlıyor)

Ak, kahverengi kokarca ile mücadelede bazı metotlar bulunduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti:

“Bunlardan en çevreci mücadeleden bahsedecek olursak birincisi biyolojik mücadeledir. Enstitümüzde kurulan laboratuvarda kahverengi kokarcanın yumurtalarını parazitleyen parazitoit (konukçusunun ölümüne neden olan organizmalara verilen ad) üretimi yapılıyor. Doğadan kahverengi kokarcanın erginlerini toplayarak laboratuvara getiriyoruz. Buraya getirdiğimiz kokarcanın erginlerinin yumurtalarını çoğaltıyoruz, üzerine de parazitoit, yani samuray arılarını bırakıyoruz. Yani samuray arıları çoğaltabilmemizin için en önemli kaynak, kahverengi kokarcanın yumurtalarıdır.”