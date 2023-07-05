“Lady Moura”ya Bodrum’da 16 milyon liralık yakıt takviyesi | (Güvertesinde kumsal, içinde tam donanımlı hastane var)

80 mürettebatı, tam donanımlı hastanesi, güvertesindeki gerçek kumsal sahili ve yaklaşık 20 metre uzunluğundaki yemek masasıyla dikkati çeken ‘Lady Moura’nın daha önce George H.W. Bush ve eşi Barbara da dahil olmak üzere dünyanın pek çok ünlüsünü ağırladığı biliniyor.