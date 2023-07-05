“Lady Moura”ya Bodrum’da 16 milyon liralık yakıt takviyesi | (Güvertesinde kumsal, içinde tam donanımlı hastane var)
Meksikalı iş insanı Ricardo Salinas Pliego’ya ait “Lady Moura” isimli lüks yat, Bodrum Yalıkavak’a demirledi. 105 metre uzunluğundaki yata 18 tankerle 600 ton yakıt takviyesi yapıldı. Yakıtın toplam maliyetinin 16 milyon lira olduğu belirtildi.
Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum’a lüks yatlar gelmeye devam ediyor.
Meksikalı milyarder Ricardo Salinas Pliego’ya ait 105 metre uzunluğundaki 210 milyon dolar değerindeki ‘Lady Moura’ isimli yat da dün Bodrum Yalıkavak açıklarına geldi.