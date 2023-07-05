“Lady Moura”ya Bodrum’da 16 milyon liralık yakıt takviyesi | (Güvertesinde kumsal, içinde tam donanımlı hastane var)

Meksikalı iş insanı Ricardo Salinas Pliego’ya ait “Lady Moura” isimli lüks yat, Bodrum Yalıkavak’a demirledi. 105 metre uzunluğundaki yata 18 tankerle 600 ton yakıt takviyesi yapıldı. Yakıtın toplam maliyetinin 16 milyon lira olduğu belirtildi.

“Lady Moura”ya Bodrum’da 16 milyon liralık yakıt takviyesi | (Güvertesinde kumsal, içinde tam donanımlı hastane var) - 1

Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum’a lüks yatlar gelmeye devam ediyor.

Meksikalı milyarder Ricardo Salinas Pliego’ya ait 105 metre uzunluğundaki 210 milyon dolar değerindeki ‘Lady Moura’ isimli yat da dün Bodrum Yalıkavak açıklarına geldi.

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“Lady Moura”ya Bodrum’da 16 milyon liralık yakıt takviyesi | (Güvertesinde kumsal, içinde tam donanımlı hastane var) - 2

İçerisinde Meksikalı milyarderin olduğu tahmin edilen yat bugün sabah saatlerinde Kumbahçe Gemi Yanaşma İskelesi’ne demirledi. Yaklaşık 10 saat boyunca lüks yata yakıt ikmali yapıldı.

Toplamda 18 tankere 600 ton yakıt takviyesi yapılırken, yakıtın toplam maliyetinin 16 milyon lira olduğu belirtildi.

“Lady Moura”ya Bodrum’da 16 milyon liralık yakıt takviyesi | (Güvertesinde kumsal, içinde tam donanımlı hastane var) - 3

80 mürettebatı, tam donanımlı hastanesi, güvertesindeki gerçek kumsal sahili ve yaklaşık 20 metre uzunluğundaki yemek masasıyla dikkati çeken ‘Lady Moura’nın daha önce George H.W. Bush ve eşi Barbara da dahil olmak üzere dünyanın pek çok ünlüsünü ağırladığı biliniyor.

“Lady Moura”ya Bodrum’da 16 milyon liralık yakıt takviyesi | (Güvertesinde kumsal, içinde tam donanımlı hastane var) - 4

Moura, bir ana suit, VIP suit ve ilave 11 kabinden oluşan toplamda 13 kabinde 27 kişiye ev sahipliği yapabiliyor.

“Lady Moura”ya Bodrum’da 16 milyon liralık yakıt takviyesi | (Güvertesinde kumsal, içinde tam donanımlı hastane var) - 5

Ayrıca lüks yatta bir helikopter pisti, sinema salonu, DJ odalı disko, spor salonu, çalışma salonu ve hem konuklar hem de mürettebat için sağlık merkezi bulunuyor.

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